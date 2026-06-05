Santa Isabel: el Concejo Deliberante destituyó al intendente Guillermo Farana

Durante la sesión, los concejales señalaron que la investigación permitió reunir "hechos concretos" que evidenciaron graves irregularidades en la administración municipal y una falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos.
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El Concejo Deliberante de Santa Isabel aprobó este viernes con cinco votos afirmativos y uno en contra una resolución que destituye al intendente Guillermo Farana. 

La resolución se basó en las conclusiones elaboradas por la Comisión Investigadora conformada tras la suspensión del jefe comunal. 

¿Qué pasó? Los ediles consideraron que las pruebas recolectadas durante el proceso resultaron suficientes para avanzar con la remoción de Farana del cargo.

El dictamen analizado por el Cuerpo Deliberativo incluyó denuncias vinculadas a presunto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y diversas irregularidades administrativas y financieras detectadas durante la investigación, consignó Diario Textual.

¿Con la misma moneda? En marzo de 2021, cuando ocupaba una banca en el Concejo Deliberante como presidente y vice intendente, el propio Farana impulsó el proceso que concluyó con la destitución de la entonces intendenta Marta Paturlanne.

Con esta resolución, Santa Isabel vuelve a atravesar un escenario de crisis institucional que reconfigura el mapa político local y abre una nueva etapa en la conducción del municipio. En este lustre, ya son dos las destituciones. El antecedente de la localidad oesteña queda a la vista de intendentes e intendentas flojos de papeles, como aquellos municipios que llevan casi toda su gestión sin presentar balances, por citar algún caso. 

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