La Reforma: una pareja mendocina se llevó sábanas y frazadas de un hospedaje y fue demorada en Victorica

El comisario inspector Omar Sabaidini, jefe del Área Interior de la Unidad Regional IV con asiento en 25 de Mayo, confirmó a InfoHuella que el hecho fue detectado alrededor de las 11 horas, cuando personal de la Comisaría Departamental La Reforma tomó conocimiento de una denuncia radicada por la propietaria del hospedaje "El Desierto".

"Una pareja de mendocinos, que viajaba desde Bariloche con destino a Mendoza, donde reside, y que se había alojado ocasionalmente en el lugar, aprovechó un descuido de la dueña para sustraer ropa blanca de la cabaña de alquiler", indicó Sabaidini.

Según precisó, entre los elementos denunciados se encontraban "dos acolchados de dos plazas, dos acolchados de una plaza, toallas y toallones".

La damnificada aportó a los investigadores un comprobante de transferencia realizado desde una billetera virtual a nombre de una mujer, además de datos específicos del vehículo —un Chevrolet Astra— en el que se movilizaban los sospechosos.

A partir de la información obtenida, se emitió una alerta a los puestos camineros de la provincia. "Con los datos recabados se puso en inmediato alerta al Puesto Caminero Chacharramendi y, por intermedio de las cámaras de seguridad, se registró el paso de un vehículo coincidente", explicó el jefe policial.

La información fue transmitida al Puesto Caminero de Victorica, donde finalmente se logró interceptar a los ocupantes del automóvil. "Se logra interceptar a la pareja en cuestión, quienes quedan aprehendidos de manera preventiva y alojados en la Comisaría Departamental Victorica", agregó Sabaidini a InfoHuella.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, a cargo del doctor Hurtado, se iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula "Hurto Simple". En ese marco, se ordenó una requisa vehicular.

"Se logró recuperar, en principio, la totalidad de los elementos sustraídos en la causa investigada", confirmó el comisario inspector.

Finalmente, ambas personas fueron notificadas en libertad y quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en 25 de Mayo. Los elementos recuperados fueron reconocidos por la damnificada y se avanza en los trámites para su restitución definitiva.

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