Vuelven las reuniones familiares y se habilita la circulación interurbana

El decreto provincial que autoriza las reuniones familiares precisa que podrán realizarse los días sábados, domingos y feriados en el horario de 10:00 a 18:00 horas, con un máximo de 10 personas y en domicilios particulares.

Asimismo y a los efectos de facilitar las reuniones con familiares de otras localidades, se habilitó en todo el territorio de la Provincia la circulación los días sábados, domingos y feriados en el horario de 07:00 horas a 21:00 horas.

Vale mencionar que los traslados interurbanos que se realicen con este fin no requerirán el permiso de circulación que los habilite.

La decisión administrativa y el decreto provincial que permiten las nuevas actividades serán publicadas antes de la entrada en vigencia de los horarios establecidos para las actividades habilitadas para este sábado.

Compromiso, solidaridad y responsabilidad social

Desde el Gobierno Provincial, una vez más, “se insta a los comprovincianos y a la población pampeana en general a actuar como compromiso, solidaridad y responsabilidad social, acatando las formas, condiciones y modalidades aconsejadas”.

En este sentido se enfatiza la necesidad de tener “en cuenta que la pandemia provocada por el Coronavirus –COVID 19- involucra cuestiones sensibles de salud de toda la población”.

Recomendaciones sanitarias y epidemiológicas

Se hace expresa mención a la necesidad de continuar utilizando el cubre nariz, boca y mentón y se sugiere que las reuniones deberán llevarse a cabo en lugares abiertos; en caso de realización en lugares cerrados, que cuenten con suficiente ventilación y aireación naturales.

Los encuentros no podrán ser de más de 10 personas. y se recomienda no compartir el mate o infusiones, ni utensilios, ni vajillas.

Se debe mantenerse en todo momento un distanciamiento social mínimo de 2 metros entre personas y se deberán contar con elementos para higiene frecuente de manos (lavado con agua y jabón o alcohol al 70% diluido o en gel).