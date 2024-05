Se recibió de ingeniera con una Tesina de Grado sobre el arbolado urbano de Victorica

Días atrás presentó en la UNLPam su Tesina: un diagnóstico general del Arbolado Urbano de Alineación (AUA) en la totalidad de la localidad de Victorica, incluyendo aspectos relacionados con su calidad y su relación con la infraestructura urbana. El estudio incluyó el relevamiento del número total de árboles, la condición en la que se encuentran, las especies presentes, el tamaño, su ubicación y los problemas que se detectan en relación a las veredas y cazuelas, el tipo de frente que ocupan (comercial, residencial u otro), así como las interacciones entre árboles e infraestructura.

HASTA UN PALO BORRACHO

El estudio consistió en el relevamiento de 7.080 árboles, en su mayoría en buenas condiciones. “A pesar de ello se observó un marcado déficit en el número de árboles. Lo más inusual que encontré fue frutales, como manzanos y durazneros. También una especie hermosa y en muy buen estado que fue un palo borracho (foto), la cual es nativa de nuestro país.

Pese a encontrar árboles torcidos o lejos de tener una poda adecuada, Ana Sol agregó que es de destacar la variedad de especies que pudo registrar en Victorica: 62 en total, de las cuales 11 eran nativas.

“Al relevamiento lo hice entre febrero y abril de 2022, antes de las primeras heladas, ya que para el registro necesitaba observar el árbol vigoroso, en todo su esplendor para analizar las características sanitarias de cada uno”, expresó a InfoHuella.

UNA GUÍA

Ana Sol sostuvo que espera que los resultados de este proyecto sirvan de guía para mejorar la situación actual del AUA y permitan establecer criterios para orientar su planificación en nuevos barrios. “Uno de los objetivos específicos tiene que ver con “Identificar problemas y proponer medidas para la mejora del Arbolado Urbano de Alineación existente y plantear criterios para la planificación del AUA en nuevos barrios y áreas periurbanas de la localidad”, sostuvo.

UNA AGRADECIDA

Ana Sol: en los últimos años de la carrera fue mamá de Luana

“Soy una agradecida del cuerpo docente que me encontré en mi trayecto como estudiante de la Facultad de Exactas de la UNLPam. No fue fácil… en el medio me encontré con golpes de la vida. Pude seguir adelante. En cuanto a lo académico soy una agradecida, porque siempre me encontré con profesores que ante algún traspié están ahí para volver a intentar. Lo importante es no bajar los brazos. También soy agradecida de las amistades, adentro y fuera de la Facultad. Y el apoyo indispensable de amigos de la infancia y la familia toda que siempre está”, finalizó Ana Sol.

