Ziliotto: “Reconforta sentirse integrado, vivir en un país federal”

El mandatario provincial manifestó su satisfacción por sentirse acompañado por el Gobierno nacional. “Ha dado muestras de lo que significa el interior del país, hemos perdido la cuenta, de ministros, secretarios de Estado y el propio presidente, visitando La Pampa, trayendo respuestas y oportunidades para los pampeanos”, dijo el Gobernador.

MÁS ARGENTINOS

“Quiero agradecer una vez más a toda la comitiva que recibimos hoy, que reconforta sentirse integrado, vivir en un país federal, en el cual aquella utopía que muchos no creyeron, que era una propuesta electoral de establecer una agenda federal con igualdad de oportunidades en todos los rincones de Argentina, hoy es una realidad. No me equivoco si digo que hoy que los pampeanos nos sentimos mucho más argentinos que antes. Vivimos épocas duras, no fuimos tenidos en cuenta. Es un dato objetivo, si uno mira la realidad de lo que pasaron entre una gestión anterior y esta, claramente están las diferencias”, afirmó Ziliotto.

Además del ministro Wado de Pedro, de Economía Martín Guzmán, nación arribó a La Pampa con la victoriquense María Luz Alonso, exdiputada nacional y actual secretaria Administrativa del Senado.

CODO A CODO

“Hoy estuvimos en General Pico y Santa Rosa, recorriendo diferentes lugares junto a Sergio Ziliotto, Wado de Pedro, Martin Guzmán, Silvina Batakis, Fernanda Raverta, Fernanda Alonso, Luciano di Nápoli y los equipos, promoviendo acciones que buscan en su conjunto avanzar hacia la tan ansiada reconstrucción de nuestra patria”, escribió Luchy Alonso en su cuenta de facebook.

“Estamos trabajando desde todos los ámbitos para lograr recuperar lo que fuimos, con esfuerzo, humildad y muchas ganas. Sabemos que en este recorrido los vecinos y las vecinas, sus miradas y sus palabras son el eje fundamental para poder volver a soñar. Seguimos, codo a codo”, finalizó.