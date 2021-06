Argentina y España: Fernández y Sánchez ratificaron vínculos, apoyos y perspectivas de inversiones

El presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, ratificaron los vínculos de ambas naciones y llamaron a hacerlos "aún más sólidos" a uno y otro lado del Atlántico para lograr mayores inversiones, una distribución más equitativa de las vacunas contra el coronavirus y el apoyo necesario para que Argentina pueda obtener una reprogramación de los vencimientos de deuda con organismos multilaterales de crédito.

Estos fueron los ejes del encuentro que mantuvieron ambos mandatarios junto a empresarios de las dos naciones en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada y luego en una conferencia de prensa conjunta que encabezaron en las afueras de la Casa de Gobierno, con presencia de medios locales y españoles.

Pandemia y vacunas

Sánchez destacó "las medidas que ha adoptado el presidente Alberto Fernández para defender la salud pública y la vida de sus compatriotas" en el marco de la pandemia por coronavirus y también se sumó al reclamo argentino de una "distribución más equitativa de las dosis" para lo que remarcaron como urgente "acelerar la distribución global de vacunas".

Sánchez pidió también que se transfiera "la tecnología necesaria para la producción local de fármacos" como para contribuir a ese objetivo y haya mayor oferta de dosis.

En este marco, Sánchez se refirió a la vacuna Sputnik V y comentó que “es uno de los debates que estamos teniendo con la UE".

"Me atrevo a decir que son vacunas y no tendrían que ser obstáculos para la movilidad entre continentes aunque no estén homologadas”, dijo.

"Hacemos lo correcto cuando pedimos la socialización mundial de la vacuna. La vacuna frena muertes y hace llevaderos los contagios". Alberto Fernández

A partir de este lunes, España dio inicio a la apertura de los viajes por turismo desde países extracomunitarios para personas que cuenten con el certificado de vacunación completo, y en el listado de vacunas que contempla no se encuentra la rusa, una de las más aplicadas en Argentina.

Fernández hizo mención a una conversación telefónica que mantuvieron en marzo de 2020, cuando el virus comenzó a arrasar y recordó: "Pedro me dijo una frase. 'Estamos en presencia de un virus perverso que te saca un metro y es muy difícil recuperarse'".

"Un año después, creo que hiciste lo correcto y hacemos lo correcto cuando pedimos la socialización mundial de la vacuna. La vacuna frena muertes y hace llevaderos los contagios", dijo el mandatario argentino, que asumió que son medidas ingratas pero necesarias para luchar contra un virus desconocido hasta el momento.

"Son momentos muy difíciles, con decisiones complejas de asumir", resumió Sánchez.

Pedro Sánchez pidió a los argentinos que "vean a España como la puerta de entrada a Europa".

Economía e inversiones

El dirigente del PSOE, que llamó "amigo" a Fernández durante su intervención, pidió entonces a los argentinos que "vean a España como la puerta de entrada a Europa" al abordar el capítulo económico y el gobernante argentino pidió a los empresarios locales y españoles que "aprovechen el momento porque tienen dos presidentes que piensan lo mismo".

Fernández destacó el hecho de que España siempre invirtió en Argentina, aún en los "cuatro años de infortunio" que precedieron su Gobierno, en referencia a la gestión de Mauricio Macri.

"Argentina y España tienen una oportunidad única para entenderse y poder avanzar" Alberto Fernández

Valoró que las inversiones españolas siempre hayan sido con un sello de producción y "no de especulación" y llamó a buscar en el intercambio comercial entre ambas naciones a construir "un eje de desarrollo" que tenga en cuenta los desequilibrios entre amabas economías.

"Desde el punto de vista bilateral, los números están ahí. El compromiso de las empresas españolas de quedarse, de ensanchar sus inversiones en el país", respondió Sánchez a Fernández.

El mandatario argentino sumó su optimismo al indicar que "Argentina y España tienen una oportunidad única para entenderse y poder avanzar" en las relaciones bilaterales.

Dijo que las empresas españolas "tienen toda las posibilidades para seguir invirtiendo" en el país y llamó a hacer "aún más sólidos" los vínculos y "mancomunar esfuerzos a un lado y otro del Atlántico".

Durante el encuentro con empresarios, se mencionó el rol de España como un actor central en la inversión extranjera directa en el país y se destacó que el comercio bilateral durante la pandemia representó 1.800 millones dólares, de los cuales 1.100 millones fueron exportaciones argentinas.

En este sentido, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, le expresó al jefe de Estado argentino "que las más de 300 empresas" ibéricas están "a disposición" para colaborar en los efectos de la pandemia en materia económica y destacó además las "excelentes relaciones bilaterales y los fuertes lazos" entre ambos países.

"Nos une un futuro compartido", señaló Garamendi y destacó el rol de ambos países para "defender el multilateralismo".

También hubo palabras para el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que "incorpora capítulos trascendentales" y que, según el empresario español, "merece todo el apoyo".