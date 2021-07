Por Sabrina Alcaraz / Lic. en Relaciones del Trabajo/ Fundadora de Human Up, consultora especializada en desarrollo organizacional y de personas.

Si te interesa podés buscarla en YouTube. Lo que más me quedó de ese momento fue la profunda conexión con el público, algo en el tema resonó en la mente y el corazón de las personas presentes. Después de la charla, se acercaban a mí y entre timidez y confianza, me confesaban que habían pasado “por eso” alguna vez y que les reconfortaba que por fin se hablara del tema. Me quedé con sabor a poco.

¿Cuántas personas estarían sufriendo por ser quienes eligen ser? ¿Por qué debían esperar a que alguien decida que el tema se puede hablar, para poder ser? ¿Cuántas oportunidades se les niegan a quienes no encajan con los estereotipos sociales? Sobre todo quería explorar que pasaba en el mundo del trabajo, que es donde me especializo.

Según el CIPPEC, los empleos más afectados por la crisis que generó el COVID en el país son el empleo doméstico, los trabajos asociados al rubro salud y el comercio. Con la particularidad de que el índice de empleo femenino en estos rubros son del 97%, 86% y 56% respectivamente. La vulnerabilidad golpea nuevamente la puerta de las mujeres, expuestas a trabajos con mayores condiciones de informalidad.

En uno de sus informes del año pasado, el Foro Económico Mundial manifestó el marcado impacto que la pandemia tuvo en el acceso de los/as jóvenes al mercado laboral, con profundas consecuencias en su salud mental y sus posibilidades de estudiar. Esta situación dejará a jóvenes de América Latina en una gran desventaja en su desarrollo profesional, por no adquirir experiencia ni poder continuar sus estudios.

Personas que históricamente han visto limitadas sus posibilidades de acceso a un empleo por tener una discapacidad, por sus orígenes, por su orientación sexual, identidad sexual, color de piel y/o situación socio económica, vieron acentuarse las barreras. La falta de políticas públicas que piensen de manera estratégica en el acceso a un empleo, sumado a un contexto sumamente hostil, nos pone a cada uno/a como principales agentes de cambio.

Siguiendo a Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, que nos dice “El virus ha demostrado que somos una misma especie”, podemos reflexionar sobre la realidad de nuestra especia humana y la profunda necesidad que tenemos unos/as de otros/as. Creíamos que éramos invencibles pero está probado que no; es más, fue necesario unir mentes de todo el mundo para lograr avances científicos que nos curen.

Los últimos dos años nos han sacudido, ¿Podremos dejar que se lleven también los prejuicios y limitaciones que nos separan como humanos? ¿Seremos capaces de generar condiciones para poder convivir sacando fruto de nuestra diversidad? ¿Lograremos desarrollar liderazgos integrales que miren a las personas en todo su potencial sin cuestionar su identidad más profunda?

Algunas características de un ambiente laboral diverso:

1. Diversidad de personas: Una de las principales barreras para generar ambientes laborales inclusivos es el miedo. Nos da temor que las personas sean muy diferentes a nosotros/as porque no sabemos cómo lidiar con lo distinto. El miedo es una barrera al desarrollo personal y de equipos de trabajo porque corta toda posibilidad de logro antes de siquiera intentarlo. Un ejemplo es cuando vemos búsquedas laborales dirigidas hacia un solo género, promoviendo la idea de que hay “tareas para hombres” y otras “para mujeres”. Este ejemplo aplica a muchos grupos que han visto históricamente cómo les negaban oportunidades por desconocimiento. Diversidad también aplica a pensar distinto sobre religión, política, sexo y miles de temas más. Superada la barrera del miedo aparece la posibilidad de nuevas ideas, miradas distintas a las propias y una mejor representación de las necesidades de nuestros clientes.

2. Experiencias positivas: El mundo moderno tiene múltiples desafíos, incluyendo avances tecnológicos y contextos en constantes cambios. A diario tenemos preguntas que requieren de idear, probar y mejorar nuestras respuestas. Ese proceso será mucho más enriquecedor con una diversidad de miradas y vivencias. La convivencia con personas diferentes nos desafía a realizar acuerdos, ser creativos/as a la hora de transmitir nuestras ideas e inclusivos/as al momento de pensar nuestras opciones. Toda esta experiencia puede ser sumamente positiva en equipos diversos, que se retroalimentan con sus perspectivas.

3. Liderazgos integrales: Los/las líderes del mundo moderno deben tener presente que la diversidad no debe ser un obstáculo al desarrollo, incluso deben abrir las puertas a la posibilidad de sumar personas que puedan desafiar la forma en que se han hecho las cosas hasta ese momento. Según Heisch, fundador de la empresa Zappos: Tu cultura es tu marca. Dando un claro mensaje de que la forma en que vivimos nuestra organización puertas adentro, impacta directamente en nuestros clientes externos. Con organizaciones fuertes en su equipo humano, tenemos altas chances de dar un mejor servicio o producto.

Probablemente no podremos terminar nunca con los prejuicios y estereotipos, pero desafiémonos a construir a pesar de ellos. Quizás la diversidad humana puede aportarle valor a nuestro negocio y enriquecer nuestro equipo de trabajo. Quizás, abrir la puerta a lo que no conocemos o entendemos, es la posibilidad de comprender mejor a nuestros clientes. Solo podremos saberlo si comprendemos la profunda necesidad de defender el derecho de todas las personas a ser quienes elijan ser o quienes puedan ser y que eso no signifique perder el derecho a trabajar. Tenemos la gran oportunidad de ser agentes de cambio para la sociedad.