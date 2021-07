Vizzotti: "Argentina va a superar esta semana las 40 millones de vacunas recibidas"

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, expresó su satisfacción por la llegada de más de 2 millones de vacunas, con las cuales se superaron los 38 millones de dosis, que llegarán a más de 40 millones con los tres nuevos vuelos que arribarán esta semana al país.

"Con los tres vuelos que arribarán esta semana, la Argentina superará los 40 millones de vacunas recibidas para seguir distribuyendo en todo el territorio nacional, y esto nos permite ir ampliando los esquemas de vacunación", sostuvo Vizzotti al arribar al país después de un viaje de trabajo al Reino Unido.

"Queremos contarles que, tal como está estipulado en el Decreto de Necesidad y Urgencia, me hice una PCR antes de embarcar y ahora me voy a hacer el antígeno, tal como está estipulado y no voy a hacer uso de la excepcionalidad y voy a cumplir con el aislamiento como corresponde", sostuvo la ministra.

Vizzotti arribó a Ezeiza a bordo del avión de Aerolíneas Argentinas que trajo desde China 768.000 dosis de Sinopharm. Subió a ese vuelo en Madrid, donde el aparato hizo una escala técnica.

La ministra y la asesora presidencial Cecilia Nicolini estuvieron desde la semana pasada en Gran Bretaña cumpliendo una agenda de trabajo que incluyó encuentros con la enviada especial en Temas de Resistencia Antimicrobiana, Dame Sally Davies; la ministra para Europa y Américas del Foreign Office, Wendy Morton; y el vicepresidente ejecutivo de AstraZeneca, Menelao Pangalos.

"Estamos con un avance enorme en cuanto a la vacunación en Argentina, tenemos más del 65% de las personas mayores de 20 años que ya han iniciado el esquema de vacunación y cuando uno lo ve en mayores de 50 años ese porcentaje supera el 85%", dijo la ministra.

Apuntó que "en relación a la segunda dosis, las personas mayores de 60 años están superando el 45% de ese esquema y estamos trabajando muy fuerte para seguir avanzando en ese sentido".

Destacó, por otra parte, "el trabajo que está haciendo Aerolíneas Argentinas, que cambió la programación que iba a China, estuvieron en Memphis y trajeron la donación más grande que ha realizado Estados Unidos para Latinoamérica, 3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna, y estamos trabajando para definir el uso de estas vacunas con evidencia científica y concepto federal".

Indicó que "llevamos la séptima semana consecutiva con disminución de casos, por primera vez estamos más abajo en personas internadas en terapia intensiva que el pico de la primera ola, por lo que el plan de vacunar y vacunar, iniciar y completar esquemas con la importancia de los cuidados para minimizar la posibilidad de transmisión vamos logrando una disminución de los casos".

Recordó que "la semana pasada llegaron 500 mil dosis de Sputnik segundo componente, tenemos casi un millón de dosis que se formularon en Argentina y ya están cerca de su liberación y estamos trabajando para que esta semana sigan llegando vacunas Sputnik segundo componente. Y esperamos que esa porción de la población que está esperando el segundo componente lo pueda recibir lo antes posible".

Resaltó la importancia de la decisión tomada por el Reino Unido de levantar las restricciones, sosteniendo que "fue un día clave para el mundo".

"Se levantaron las restricciones, recomendando el uso del tapaboca en los lugares cerrados. Ver que está pasando ahí y lo mismo en Israel, donde si bien, al igual que en el Reino Unido, se dan aumentos de casos por la variante Delta, no se traduce en hospitalizaciones, lo cual es muy importante", amplió Vizzotti.

Aclaró que llegó el contrato para la vacuna Cansino desde China, que ha requerido una serie de autorizaciones del Gobierno chino.

"Recién ha llegado la semana pasada y ahora lo que hay que definir es la disponibilidad del laboratorio, y a medida que lo tengamos lo vamos a ir informando", explicó.

La ministra detalló que "en el caso de Moderna, al ser una donación, lo que hace Argentina es aceptar la donación a través de una resolución ministerial y eso solo es suficiente para autorizar el uso de las vacunas".

Insistió además en que el foco en Argentina ahora es "poder dar respuesta a la demanda de vacunación con una dosis, poder completar los esquemas de vacunación, focalizarnos bien en eso y luego poder ver, sobre todo en los grupos de mayor riesgo, como hacer para ir a buscar a aquellos que no se han vacunado".