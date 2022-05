Cristina Kirchner: "El avance de la desigualdad está poniendo en crisis la democracia"

Cristina Fernández de Kirchner consideró hoy que el capitalismo se convirtió “en un sistema de producción de bienes y servicios que se ha independizado de las ideologías”, y puso como ejemplo el caso de China, como uno de los modelos capitalistas “más exitosos”.

Al brindar en la ciudad de Resistencia una ponencia sobre "Estado, poder y sociedad", tras recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), la vicepresidenta recordó que, tras tres mandatos, el pueblo despidió al kirchnerismo con una plaza llena "de bote a bote",

En el Gobierno "no hay pelea sino debate de ideas", aseguró la expresidenta al referirse a las especulaciones periodísticas sobre las tensiones con el presidente Alberto Fernández. "Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo no es pelea; yo no le pegué a nadie, a mí nadie me pegó", dijo Cristina, quien bromeó con el hecho de que había recurrido al diccionario para encuadrar la situación que, aseguró, es un "debate".

Recordó además que haber elegido a Alberto Fernández para encabezar la fórmula del Frente de Todos en las elecciones del 2019 fue “un acto inteligente” y aseguró que “nunca tomo decisiones desde las hormonas sino desde las neuronas"

Respecto a la actualidad, la expresidenta dijo que “el principal problema que tiene Argentina es la economía bimonetaria” que demanda los dólares que necesita el país, y consideró que esta cuestión debe resolverse “con un gran acuerdo político”.

Cristina Kirchner reivindicó además el rol del Estado para el desarrollo del "país profundo (...) Es muy difícil valorar desde los grandes centros urbanos (lo que ocurre) en otros lugares, donde si no llega el Estado con su decisión, no hay oportunidades".

También consideró que el capitalismo "como sistema de producción de bienes y servicios se ha independizado de las ideologías” y destacó el desarrollo de China como uno de los modelos capitalistas “más exitosos”.

La actual titular de la Cámara alta puso como ejemplo el desarrollo de la República Popular China en los últimos 70 años e ironizó: "Hay un latiguillo que dice que las inversiones van donde hay seguridad jurídica. Hola, ¿qué tal? Las mayores inversiones en las últimas décadas de las empresas globalizadas de todo el mundo se dan en China".

En otro pasaje, afirmó que, si tuviera que elegir una Constitución se quedaría con "la de 1853", aunque aclaró que la que más le gusta fue la sancionada en 1949 bajo el gobierno de Juan Domingo Perón.

Más adelante, subrayó la paradoja de que existan cada vez "más trabajadores en relación de dependencia pobres", y advirtió que "el avance de la desigualdad está poniendo en crisis la democracia" que surgió de la Revolución Francesa.

"Esto nunca había pasado. La pobreza siempre la ubicábamos por afuera del trabajo formal. ¿Por qué es esto?", se preguntó.

Cristina Kirchner cuestionó a la oposición por impulsar el proyecto de una boleta única de papel en las elecciones generales, a las que comparó con "una ristra de ajos o de chorizos", y consideró que la sociedad tiene problemas más importantes, entre ellos que "no tiene laburo y no le alcanza la guita".

En referencia al Poder Judicial, la vicepresidenta denunció que “cuando un gobernante quiere hacer cumplir una ley aparece una cautelar para impedirlo”.

Cristina Kirchner resaltó que todavía no se puede cumplir el decreto que establece que internet debe ser un servicio público esencial porque "duerme en la Corte".

Más adelante, tras recordar sus ocho años a cargo de la presidencia, aclaró que cuando habla "no es un ejercicio diletante o académico". "Tengo muchísimos defectos, pero nunca decido las cosas a través de mis hormonas sino de mis neuronas", y puso como ejemplo la elección de Alberto Fernández como cabeza de la fórmula que ganó las elecciones en 2019. "Toda mi vida voy a vivir en on", agregó.

La actual titular de la Cámara alta dijo que el principal problema de la Argentina es su economía bimonetaria, que ha transformado al dólar como moneda de ahorro, "un problema que exige acuerdo y gestión".

Luego cuestionó las teorías neoliberales acerca de la inflación, que sostienen que es provocada por la emisión y el aumento de los salarios.

La vicepresidenta reapareció en público en el Salón de Convenciones Gala de la capital chaqueña mientras distintos referentes del kirchnerismo intensifican sus críticas hacia la gestión del ministro de economía Martín Guzmán, y pocos días después de que ella misma felicitara al secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional, Sergio Omar Palazzo, por haber logrado un aumento del 60 por ciento en la paritaria 2022 del sector, en un gesto que fue interpretado como una invitación al resto de los dirigentes gremiales.

En una conferencia de prensa realizada días atrás, el rector de la Uncaus, Germán Oestmann, y el vicerrector, Manuel García Solá, dijeron que el Consejo Superior de la universidad resolvió por unanimidad condecorar a la expresidenta con su máxima distinción académica, el Doctorado Honoris Causa, por "su trascendente aporte a la consolidación del sistema democrático argentino durante su mandato".

Los encargados de entregar los atributos del lauro a la vicepresidenta fueron Oestmann y García Solá, acompañados por el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich.

