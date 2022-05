EN BUENOS AIRES

Casi el 90% de las muestras analizadas de personas con coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires a fines de abril correspondían al sublinaje BA.2 de la variante Ómicron, según un informe del Proyecto Argentino de Secuenciación Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS), lo que sumado a la caída de la inmunidad -natural y adquirida por vacunas- y al relajamiento de los cuidados explicarían la suba de casos en esta jurisdicción.

"El linaje BA.2 de Ómicron es predominante en la CABA desde la primera quincena de abril, donde desplazó al linaje BA.1, asociado a la última ola de Covid-19 en nuestro país que ocurrió en enero. En las últimas semanas analizadas (fines de abril), el linaje BA.2 fue detectado en el 87% de los casos", señaló el informe de Proyecto PAIS publicado en las últimas horas.

"En este momento BA.2 es dominante en CABA, habrá que ver cuando tengamos el informe completo qué pasa en el resto del país; sin embargo, no necesariamente ésta es la única causa de este aumento de casos porque, más allá de que es una versión del virus más transmisible, hay un factor que para mí es muy importante que es la caída de la inmunidad", indicó a Télam el virólogo Humberto Debat.

En este sentido, Debat -integrante de Proyecto PAIS- señaló que "esta inmunidad menguante se debe a que el pico de la ola por la Ómicron BA.1 pasó hace cuatro meses y, al mismo tiempo, eso coincidió con el mayor número de aplicaciones de dosis de refuerzo y para completar los esquemas de las vacunas".

Por su parte, Rodrigo Quiroga, bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Conicet, señaló a Télam que "no hay duda que el actual aumento de casos está impulsado por la subvariante BA.2, lo que no quiere decir que no haya otros factores como el comportamiento, los cuidados o la estacionalidad".

Quiroga recordó que varios trabajos muestran que la estacionalidad tiene más que ver con los comportamientos que con la baja temperatura en sí "porque las personas nos encontramos en lugares cerrados y ventilamos menos".

"También puede haber una caída en la protección de las dosis de refuerzo que la mayoría nos dimos en enero y febrero", sostuvo.