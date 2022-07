Escribe Cintia Alcaraz (periodista de Radio Kermés)

En el acto protocolar de entrega había una base electoral maravillosa: educadoras, camioneros, mecánicos, periodistas, el paisanaje que somos la gran franja de asalariades y monotributistas. Quienes no tenemos acervo hereditario ni intereses predatorios en la bolsa de valores.

En mi pueblo dicen que los melones se acomodan solos, pero yo no creo que sea así. A los melones hay que acomodarlos para que el carro no vaya en desbalance, para que no se ladee, para que no se pierda ninguno en el camino, para que la marcha sea parejita y se banque firme los caminos sinuosos. Con los derechos pasa lo mismo, a los derechos hay que acomodarlos, distribuirlos, garantizarlos, así el juego de las oportunidades es posible para quienes venimos del menos diez. El derecho a la casa propia en un régimen inmobiliario excluyente para las clases trabajadoras, empobrecidas, no es ni sueño lejano si el Estado se empequeñece y deja hacer, en lugar de hacer.

El 12 de junio de 2012 Cristina lanzó el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, el Procrear. El Estado dinamizando la economía, interviniendo el mercado, planificando políticas para el bienestar y el proyecto de vida.

"Diciendo y Haciendo", me dijo el otro día una maestra de escuela pública con vocación de constructora, de levantar cimientos a través de la literatura de Olga Orozco y Marcelino Catrón. Diciendo y Haciendo.

Ya saben, soy de las quiere un Estado grande, eficiente y con vocación de servicio. Un Estado para las bases, para la cultura de las luchas defensivas. Un Estado que diga y haga lo que promete y se anime a dar las batallas imposibles, un Estado que se salga de los márgenes. Ya saben, ninguna defensa puede suceder con el pueblo cagado de hambre y a la intemperie.

El PROCREAR es un plan, un programa estatal, un crédito para quienes no aplicamos en ninguna caja de banco privado y acá estamos orgulloses de recibirlo.

Diciendo y haciendo y acomodando los melones.