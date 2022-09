"Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen" - dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en referencia al atentado que sufrió el pasado 1 de septiembre en la puerta de su casa en Recoleta-. Me pareció que si tenía que agradecerle a Dios y a la Virgen tenía que hacerlo rodeada de curas".

La mandataria recibió en su despacho del Senado a curas villeros, de Opción por los Pobres y hermanas laicas y religiosas, y compartió el video del encuentro completo a través de sus redes sociales.

A la expresidenta se la vio emocionada cuando se refirió brevemente al atentado que sufrió. "Quería que mi primera actividad pública sea con ustedes. Creo que estoy viva por Dios y por la Virgen. Me pareció que si tenía que agradecer a Dios y la Virgen tenía que hacerlo con ustedes", comentó ante los presentes. Cristina tomó la palabra hacia el final del encuentro, luego de que distintos referentes religiosos le manifestaran su apoyo, con sentidos discursos, tras lo que le tocó vivir. Por curas OPP habló Ignacio Blanco, por los curas Villeros lo hizo el padre Lorenzo "Toto" de Vedia y por las religiosas Ana Maria Donato.

El llamado del papa Francisco

Asimismo, la vicepresidenta comentó que recibió el llamado del papa Francisco, el día posterior al ataque perpetrado por Fernando Sabag Montiel. "Estuvimos hablando por teléfono y me dijo algo así como que 'los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia'", recordó.

"Recuperar la democracia fue recuperar la vida"

Y luego reflexionó: "Yo creo que lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí. Lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde 1983. Siento que la recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar y a elegir las autoridades, sino que para mí recuperar la democracia fue recuperar la vida y la racionalidad; que podamos discutir de politica, peronistas, alfonsinistas, peronistas renovadores, peronistas tradicionales".

"Y la verdad que lo que pasó el otro día fue algo más, fue una ruptura. Una ruptura de eso que tenemos que volver a construir urgentemente", añadió.