Dictamen favorable del Senado para tipificar el delito de compra y venta de bebés

“Hoy dimos un paso importante en función de garantizar los derechos de las infancias y las familias. El caso Fornerón, y la condena que sufriera nuestro país por parte de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, constituyeron el disparador para reparar un hueco legal en la Argentina”, comentó el senador Daniel Bensusán.

“Leonardo Fornerón y su hija, que hoy tiene 22 años, fueron las víctimas visibles de la privación de derechos, del mal manejo de la justicia y de la ausencia del estado en su protección. Le fue negada la posibilidad de ejercer su rol de padre, cuando la madre biológica entrega a su hija, sin su consentimiento y probablemente mediante una transacción monetaria, en adopción y la justicia le niega sistemáticamente las posibilidades de acercarse y generar vínculos”, detalló el legislador.

Bensusán consideró que “como legisladores tenemos la obligación de aportar para que nuestras infancias tengan garantizados sus derechos en un marco integral. Que no sean objeto de situaciones como la comercialización de bebés. Hay quienes se aprovechan de distintas situaciones de vulnerabilidades y transforman derechos en negocios”.

“Se sospecha que detrás de cada situación de este tipo hay intermediarios que lucran con la necesidad de otras personas, llevando dinero a sus bolsillos a costa de romper vínculos familiares e incurriendo en actividades que claramente están reñidas con la ley”, dijo.

“Esas acciones no puede quedar impunes. Estamos ante situaciones de extrema gravedad, que incluso le valió a nuestro país una condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso es lo que debemos reparar, para que no se repitan, mediante el dictado de leyes”.

El senador destacó que en la provincia de La Pampa “la garantía de los derechos de las infancias son una política de estado, sobre la que se trabaja constantemente. Un ejemplo claro es la labor para resguardar la identidad de las personas, desde el momento mismo de su nacimiento”.

En este sentido detalló que, por el trabajo de la Dirección General del Registro Civil provincial, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, “desde hace años se tiene subregistro cero, de tal manera que cada persona recién nacida tiene su acta, aún antes que el DNI, facilitando el acceso a este derecho. Y desde 2020 se ha transformado en la única provincia que emite un certificado digital de nacimiento en la totalidad de su territorio”.