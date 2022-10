En un clima de tensión y frente a la resistencia de los productores rurales, los diputados del Frejupa anunciaron que dejarán de tratar el proyecto para la creación del Parque Nacional El Caldenal en la zona de Telén. “Visto el rechazo de ustedes, y viendo que no nos vamos a poner de acuerdo, dejaremos de tratar el proyecto", dijo la diputada Alicia Mayoral (Frejupa, PJ). Hubo aplausos de los productores presentes. Al final, agregó: "Pareciera que hay algo que no se entiende, se va a archivo. No lo vamos a tratar nunca".

La decisión se tomó en una tensa reunión en el Centro Cultural Medasur, de Santa Rosa, entre integrantes del Gobierno provincial, diputados y diputadas provinciales con productores del oeste. Las autoridades intentaron explicar los alcances del proyecto, pero los productores rebatieron cada uno de los fundamentos oficiales. Hubo hasta gritos, consignó Diario Textual.

El subsecretario de Ambiente, Fabián Tittarelli, defendió la iniciativa y anunció que la Provincia pretendía abrir un registro para que se inscriban los propietarios de campos que quieran vender sus tierras. Pero, una hora y media después, los legisladores oficialistas le bajaron el pulgar.

La diputada Sandra Fonseca (Comunidad Organizada) reconoció que la Legislatura “no estuvo a la altura de las circunstancias” en el tratamiento del proyecto de creación del parque y aseguró que lo mejor es dejarlo sin efecto porque “el consenso no está” entre los ruralistas y las autoridades. “Quiero pedirles disculpas a todos y cada uno de ustedes”, agregó.

En tanto, el presidente del bloque del Frejupa, Julio González, dijo que los cuestionamientos de los productores “son totalmente válidos” y ratificó la decisión de no seguir con el tratamiento del proyecto. “Todo lo que dicen ustedes tiene asidero, es válido”, añadió.

Los ruralistas de la zona de entrada rechazaron de plano el proyecto. Dijeron que el Gobierno pretende la expropiación de 108.344 hectáreas en el departamento Loventué. Sin embargo, en el Gobierno lo desmintió. Argumentaron que no se expropiarán, pero pasarán a jurisdicción nacional y eso comprende estar bajo una Ley nacional donde las obligaciones a cumplir requieren de ciertas limitaciones para el productor.

En ese marco, la intención es comprar, de esas 108 mil hectáreas, entre 10 mil a 20 mil hectáreas para afectarlas a la reserva en Telén. Es decir, una operación de compra y venta como es habitual entre productores en la zona.

Además, se pretende crear un anillo de tierras que conformarán una “zona de amortiguación”, donde habría algunas restricciones de uso.

“Venimos a defender y clarificar una propuesta. El Ejecutivo tiene una posición firme de crear el parque para aumentar el número de hectáreas de conservación del monte de caldén. Se han dicho cosas que no son ciertas, hay una confusión grande y vamos a tratar de ponernos de acuerdo”, dijo el subsecretario de Ambiente, Fabián Tittarelli.

Insistió con que no se pretende expropiar las tierras, sino comprar. “Así como hay productores que no quieren vender sus tierras para la creación del parque, a mí me están llamando otros productores dentro del polígono ofreciendo sus campos. O sea, hay de todo. Dentro de esa apariencia de unidad, hay personas interesadas en vender”, aseguró.

Del lado de los productores, uno de los voceros fue Juan Buzurro que explicó los motivos del rechazó a la propuesta oficial. “Yo estoy en la zona núcleo donde quieren expropiar las primeras 10 mil hectáreas. No queremos la expropiación, queremos seguir trabajando y produciendo como toda la vida. Ciento ocho mil hectáreas implica el 20% del departamento de Loventuel. Los pueblos de la zona viven de eso. Una vez que se pase a parque nacionales eso queda todo expropiado y no se puede trabajar más”, dijo.

Cuestionó la falta de información sobre el proyecto y aseguró que el bosque de caldén “se cuida solo porque la vaca es la que reproduce el caldén”.

“Nosotros necesitamos el caldén para producir ganadería: necesitamos la chaucha para que coma la vaca y en verano necesitamos la sombra. Si quieren hacer un parque que vaya algún productor que quiera vender y hagan lo que quieran. Pero nosotros somos propietarios y queremos seguir produciendo”, agregó.

ARCHIVADO

El presidente del bloque macrista, Martín Ardohain, al final del encuentro, expresó un pedido para que "vuelva todo para atrás, así nos volvemos a casa todos tranquilos", consignó El Diario.

"Pareciera que hay algo que no se entiende, se va a archivo. No lo vamos a tratar nunca", le retrucó Mayoral, sacándole el micrófono, para darle el cierre definitivo a la cuestión.

Fuente: Diario Textual / El Diario.