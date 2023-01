Escribe en InfoHuella: Norberto G. Asquini

Hace falta rebobinar (verbo anacrónico para estas épocas digitales) la película de todo 2022 para observar que no ocurrieron grandes cosas en la política pampeana, pero esta no dejó de fluir como siempre. En 2021 el triunfo en las legislativas de Juntos por el Cambio había empujado a las filas opositoras a pensar en la posibilidad de repetir el resultado en las siguientes elecciones. Varios se pensaban como candidatos a gobernador y soñaban con ese momento. Mientras tanto, en las filas del peronismo, había cierto desconcierto por lo que vendría. Las elecciones de 2021, habían dejado en el ambiente lo que se podía entender como una “guerra fría” entre el gobernador Sergio Ziliotto y el conductor de la línea Plural, Carlos Verna. No había un conflicto abierto, pero se notaba cierto distanciamiento entre ambos generado en las legislativas. Hubo una etapa de indefinición que duró meses, en la que ni Verna ni Ziliotto hablaban ni daban pistas sobre lo que pensaban. Solo los medios hacían su interpretación de cualquier mínimo movimiento, como los tuits y fotos del ex mandatario, que advertían como fracturas y ataques que nunca se dieron.

Tiempo de espera

Entretanto se asistía a nivel nacional a un país en llamas después de lo peor de la pandemia Covid. Una Argentina al borde del colapso económico que impulsó la figura de Sergio Massa como “superministro” y una interna entre la vicepresidenta Cristina Fernández y el presidente Alberto Fernández que desgastó al gobierno y al Frente de Todos. También se daban las causas judiciales en contra de CFK y su defensa pública, y en medio lo impensable: el atentado fallido que sufrió la vicepresidenta y sacudió al país.

En la segunda parte del año se daba por hecho que se iba a dar el adelantamiento de las elecciones en La Pampa, estrategia del oficialismo para evitar el arrastre nacional de un voto castigo. La mayoría de los gobernadores peronistas tomó esa definición para buscarle una salida al collar de bochas en que se había convertido la gestión del presidente.

Ziliotto apostó a que su campaña para la reelección fuera la gestión. Nunca dijo que quería repetir en el cargo, lo que creó una mayor incertidumbre en propios y extraños. Se dedicó a “alambrar” la provincia frente a la crítica situación nacional y a generar hechos: licitaciones casi diarias y proyectos en marcha para motorizar la economía local. Los números igual le sonreían: las encuestas, propias y opositoras, marcaban una imagen positiva alta.

Fórmula pampeana

Mientras tanto hubo quienes trataban de empujar los tiempos, o al menos levantar la voz para que los tuvieran en cuenta llegado el momento. Tanto desde La Cámpora como en el marinismo advertían que pretendían tener la vicegobernación. Del lado de la oposición, en el PRO el diputado Martín Maquieyra fue el primero que dijo que quería ser candidato a gobernador, apoyado por Horacio Rodríguez Larreta, y lo sostuvo en el tiempo.

Finalmente, el “acuerdo” entre Ziliotto y Verna se fue dando de manera natural y en forma silenciosa, como tenía que suceder, a pesar de los que auguraban un conflicto que lejos estaba de darse. Los tiempos políticos se precipitaron y eso ayudó a encuadrar al resto del peronismo y limitar las pretensiones. No había lugar para aventuras en momentos que se jugaban todo. La nueva reconfiguración que quedó del peronismo pampeano es de color verde Plural, con fórmula a la gobernación nacida del vernismo, mayoría de diputados del sector y disimulando el componente K. Es el peronismo pampeano en su esencia, lejos de la debacle y las internas nacionales.

El cierre escandaloso

Por supuesto, los tiempos que se manejaron estratégicamente desde el PJ terminaron por acorralar a la oposición, o a una parte de Juntos por el Cambio. El Mundial, y la brillante campaña de nuestra selección, anestesió la política. Cuando tuvieron que definir, el PRO ya había decidido su camino y Maquieyra fue, como prometió, precandidato. El problema fue la UCR, que quedó encapsulada en su dispersión interna, su falta de liderazgo y su disputa permanente entre sectores. Primero se bajó Juan Carlos Marino, después Daniel Kroneberger y quedó Martín Berhongaray, que molesto por la lista de diputados no quiso firmar la aceptación como postulante a la gobernación. Después volvió sobre sus pasos, metió por la ventana una compañera de fórmula y armó otra lista de diputados a su gusto. El proceso dejó una buena y una mala. La primera es que Berhongaray, el dirigente al que todos veían siempre amagar para quedarse con un cargo legislativo, se puso la camiseta de candidato. La nota mala es para el radicalismo, un partido que hacía gala de su defensa de las instituciones democráticas y su republicanismo, y que tuvo un cierre de listas irregular y legalmente reprochable, polémico y escandaloso.

El escenario quedó servido, a horas del brindis, para un 2023 electoral. En la primera parte del año se definirá el rumbo de la provincia entre el peronismo y la oposición. En el segundo el sucesor de Alberto Fernández, pero esa es otra historia.