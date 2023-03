En diciembre de 2022, “Luchy” Alonso y Miki Villagra - militantes de La Cámpora Victorica- anunciaban la gestión de 400 millones de pesos: La obra aún no comenzó y las palomas coparon el establecimiento educativo. Cabe destacar que en una primera instancia, se habló de ATN (Aportes no reintegrables del Tesoro Nacional). Luego, que esperaban la aprobación de la obra en el presupuesto 2023. En rigor, si los 400 millones de pesos ingresaban como ATN, no necesitan la aprobación en el presupuesto nacional.

Esperan que este año se ejecute el millonario monto y comience la ambiciosa obra que comprende la reparación y ampliación del gimnasio. Por el abultado monto, fue el Ministerio de Obras y Servicios Públicos del Gobierno de La Pampa quien encaró la obra.

OBRAS MENORES, LESIONES MAYORES

Desde Educación, trascendió que únicamente la reparación del piso del Gimnasio, está incluida como obras menores en el presupuesto provincial 2023.

Cabe señalar que en 2022 por el mal estado del piso cinco alumnos que practicaban Educación Física se lesionaron: dos sufrieron fracturas (se quebraron) y tres con lesiones de esguince. A raíz de esto, el Ministerio de Educación envió un arquitecto que terminó ordenando levantar el piso.

EDUCACIÓN ESTÁ AL TANTO

Desde el Ministerio de Educación, la situación del Gimnasio Félix Romero no es una novedad. Están al tanto del ingreso de palomas por roturas de chapas en el techo. También tienen documentación de los cinco alumnos lesionados realizando Educación Física.

VILLAGRA

En diálogo con InfoHuella, Elisa Pesce, directora del establecimiento educativo, confirmó que el Gimnasio está en estado de abandono, a la espera de que se active la obra.

“Los 400 millones de pesos iban a ser incluidos en el presupuesto 2023. Esto es información recibida por Miguel Villagra, quien visitó la institución y fue quien se ocupó de la gestión. Después, por el monto asignado fue el Ministerio de Obras y Servicios Público del gobierno provincial que empezó a realizar algunas tareas en conjunto con Educación, como levantar el piso”, expresó Pesce.

En la actualidad, el Gimnasio Félix Romero, donde se desarrollan actividades escolares y también de escuelas deportivas municipales, además de bailes sociales o loterías, está copado por palomas. La rotura del techo hace que ingresen y sea imposible sacarlas.

“No se trata de suciedad por abandono. Se trata de roturas edilicias que escapan al trabajo diario de cualquier portero. Si limpias los excrementos de palomas, a los cinco minutos está nuevamente sucio”, sostuvo la directora.

