Apis Fémina: la cooperativa de mujeres apicultoras de La Pampa

“Somos una cooperativa de trabajo de General Pico coordinada por cuatro mujeres, que tiene como fin apostar a la inserción de las mujeres en ese ámbito apícola, visibilizar la actividad y propiciar el involucramiento de nuevas mujeres en la apicultura”, sostuvo Eneka Bergareche, presidenta de la cooperativa.

‘’Apis fémina’’

Es una cooperativa que quiere lograr la inclusión e inserción de la mujer y disidencias en el ámbito empresarial, cooperativista, pretendiendo el progreso social y económico por medio de la comercialización de productos de la colmena y sus derivados, encontrando en este apartado a la miel, polen, propóleo, jalea real, api toxina, y productos a base de estos, como productos cosméticos, etc.

(...) visibilizar la actividad y propiciar el involucramiento de nuevas mujeres en la apicultura

Las integrantes de esta Cooperativa no solo están abocadas a labores en el ámbito rural sino también en los diferentes sectores de la empresa como tareas de administración, marketing, formación, envasado y producción, etc. En otras palabras, al ser una cooperativa que abarca desde las tareas de producción, envasado, comercialización hasta tareas de distribución, etc., cada mujer encontrará aquí su lugar.

La Cooperativa apuesta a las actividades comunitarias, cuidado de la biodiversidad y de la naturaleza a través de sistemas innovadores, sostenibles, que reduzcan las desigualdades y que se articule con instituciones afines a sus valores para lograr objetivos conjuntos.

EN LA PRODUCCIÓN

Días atrás, Eneka Bergareche – presidenta de la cooperativa – se reunió con la ministra de la Producción, Fernanda González. “Venimos trabajando desde diferentes programas apuntando a la incorporación de mujeres y diversidades en proyectos productivos que generen valor y puestos de trabajo en toda la Provincia. En este sentido la reunión de trabajo con Bergareche, tuvo como fin definir acciones sinérgicas que permitan apoyar el desarrollo de este emprendimiento apícola”, explicó la ministra González.

