El torneo oficial 2023 de la Primera división B de la Liga Cultural se encuentra en la segunda rueda del todos contra todos. Ya se jugaron 17 fechas y Cochicó de Victorica es el único puntero con 44 puntos. Está en zona de ascenso directo. Por su parte, Sportivo Luan Toro tiene 42, y también quiere el lugar del ascenso directo.

-¿Cuántos ascienden a Primera A?

-Dos equipos. Uno con ascenso directo. Del segundo al noveno, en un torneo reducido.

-¿Qué dice el reglamento sobre el ascenso?

-El torneo oficial 2023 de la primera división B se disputará con la modalidad de todos contra todos a dos ruedas por suma de puntos. Quien al cabo de las dos rondas hubiera sumado mayor cantidad de puntos se habrá clasificado campeón 2023 y habrá obtenido el primer ascenso a la primera A para el año 2024, sostiene el Reglamento de la Liga Cultural de Fútbol.

Los restantes 8 equipos de la tabla de posiciones, es decir del 2º al 9º disputaran el torneo reducido por el segundo ascenso con la siguiente modalidad:

CUARTOS DE FINAL: 2º vs. 9º. (part. 1) / 3º vs. 8. (part. 2) / 4º vs. 7º. (part. 3) / 5º vs. 6º. (part. 4)

Esta serie se disputará en partidos de ida y vuelta con elección de localía para el mejor clasificado. En caso de empate se define por disparos desde el punto de penal (lo mismo para la semifinal y para la final).

SEMIFINAL: Ganador Part. 1 vs. Ganador Part. 4 / Ganador Part. 2 vs. Ganador Part. 3

FINAL: La disputan los ganadores de la semifinal.

Se permitirá la apertura del libro de pases al cabo de la primera rueda con un cupo de dos jugadores por club.

