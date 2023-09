La decana Prof. Beatriz Cossio inició su discurso resaltando que la Investigación, una de las funciones centrales de la Universidad, se ha desarrollado desde los inicios en nuestra Facultad, “a partir de la creación de sus primeros institutos y resistiendo a los embates de la dictadura y las políticas neoliberales de los años noventa”.

“La investigación de nuestra facultad se traduce en 9 institutos, 70 proyectos, 9 revistas científicas, y un instituto de doble dependencia CONICET-UNLPam. Ciencias Humanas es una de las unidades académicas con mayor producción de conocimiento de la Universidad, lo cual se plasma en el presupuesto asignado y en la presencia que nuestras investigadoras e investigadores tienen en publicaciones de prestigio nacional e internacional, en la participación y producción de una diversidad de eventos científicos; y en la presentación de los grupos de investigación a distintas convocatorias, como los Proyectos orientados de investigación regional (POIRe), los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) y los proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados (PICTO), entre otras”.

“En esta singular coyuntura política, signada por el discurso amenazante de facciones partidarias que se arrogan el uso de determinadas palabras, volver a enfatizar el lugar de la investigación en la sociedad argentina y el vínculo directo que existe entre conocimiento, derechos y libertad. Un vínculo que parece ponerse a prueba, que es cuestionado o -incluso- negado, para sostener otras narrativas que ponderan el individualismo, la meritocracia y potencian la exclusión”, enfatizó.

De esta manera, la decana Beatriz Cossio sostuvo: “Esas narrativas hostiles, nos obligan a recuperar la pregunta sobre qué lugar y qué poder le asignamos a las ciencias humanas para construir sociedades más justas y equitativas… Son y han sido las Ciencias Humanas las que nos han permitido producir conocimiento colectivo, situado, territorializado sobre nuestros comportamientos, nuestras historias, geografías, lenguas, culturas, artes y educación. Son las Ciencias Humanas las que han permitido reconstruir pasados, imaginar futuros, y trazar en consecuencia, trayectos para alcanzarlos. Son las Ciencias Humanas las que ponen en el centro a las personas en su condición irrenunciable de humanidad, al mismo tiempo que develan los mecanismos de poder que configuran la otredad”.

Por último, la decana de la Facultad de Humanas subrayó que “el conocimiento no debe perder su posición central y su condición de derecho humano. Pues no conocemos ningún país del mundo que no crezca económicamente y se desarrolle sin el conocimiento científico y tecnológico como eje central”.

De este modo, bregó “por seguir construyendo una universidad Pública, gratuita, laica, diversa e inclusiva y porque las Ciencias Humanas sigan aportando al conocimiento profundo de nuestras heterogéneas realidades, a cimentar nuestras instituciones democráticas, reducir las asimetrías sociales y mejorar las condiciones de vida de toda la población de nuestro país”.

Las Jornadas se desarrollarán los días 12, 13 y 14 de septiembre.

Más información sobre Programa General, Cronograma de Mesas Temáticas, Cronograma de Comunicaciones y experiencias, Enlaces para mesas temáticas, experiencias y comunicaciones y Enlaces para conferencias y paneles las actividades y el cronograma en https://jornadasdeinvestigacion.humanas.unlpam.edu.ar.

