El gobernador Sergio Ziliotto aseguró que el país está en "un punto de inflexión" con el balotaje del próximo 19 de noviembre porque "si gana la derecha vamos a estar ante el segundo gobierno macrista y sabemos cómo nos fue a los pampeanos y pampeanas con el macrismo gobernando".

"Hoy podemos utilizar esa herramienta que es el voto y tenemos la enorme responsabilidad de votar lo mejor para Pico, La Pampa y la Argentina. También tenemos que hacernos cargo de cuál va a ser el resultado electoral. Si la sociedad decide que haya un modelo de país donde el Estado queda restringido a la mínima expresión, sepamos cuáles son las consecuencias", afirmó. Aseguró que "con Milei presidente, gobernará Macri. La gente debe votar libremente, pero también hacerse cargo de su decisión".

Ziliotto estuvo este martes en General Pico donde recorrió varias obras públicas que se ejecutan en esa ciudad. Ofreció una conferencia de prensa y se refirió al proceso electoral. "Es un punto de inflexión, desde la macro y la micro economía y desde el futuro de cada pampeano y pampeana. Vemos que hay una oferta de derecha que quiere fulminar el Estado. La alianza de Milei y Macri marca que ha sido una intervención de la candi tura de Milei por parte de Macri. Nos han dado la lista de ministros macristas que van a estar en un eventual gobierno de Milei. En las elecciones del 19, si gana el modelo de la derecha vamos a estar ante el segundo gobierno macrista. Con Milei presidente, gobernará Macri. Y sabemos cómo nos fue a los pampeanos con el macrismo gobernando", dijo.

Después de repasar las obras públicas que recorrió en General Pico, Ziliotto mencionó que en las 60 hectáreas que se compraron y donde se levanta el Desarrollo Urbanístico de 198 viviendas, la intención es seguir construyendo casas. "Queremos que sea una realidad, que alberguen a una buena parte de las 5.000 familias de Pico que necesitan que haya un Estado presente que garantice un techo propio. Eso con la derecha gobernando no lo vamos a poder hacer. Con Fernanda Alonso tenemos la responsabilidad de seguir gobernando los próximos 4 años y no va a ser lo mismo. Ya sabemos lo que nos pasó. Estos proyectos se van a poder hacer con una alternativa de Gobierno, con la otra, no".

Agregó que "hoy podemos utilizar esa herramienta que es el voto. Tenemos la enorme responsabilidad de votar lo mejor para Pico, La Pampa y la Argentina. También tenemos que hacernos cargo de cuál va a ser el resultado electoral. Si la sociedad decide que haya un modelo de país donde el Estado queda restringido a la mínima expresión, sepamos cuáles son las consecuencias. Aquí no va a venir el sector privado a hacer una obra de pavimento, de viviendas o hospitales. No tenemos escala. Por eso es mucho lo que está en juego, no es la campaña de miedo, es la campaña de la realidad".

"Quiero tener la tranquilidad -insistió-, de que las decisiones que tenga que tomar en virtud de un resultado o de otro, estén avalados por la sociedad. Todos estamos en la misma tarea, Fernanda, Roberto, Alicia, de que la gente entienda lo que está en juego. Después que la gente vote lo que crea".

"Con Alicia prometimos un modelo de gestión a nivel provincial, no va a ser posible con la derecha gobernando. Ya sabemos lo que nos pasó. Es una experiencia muy triste de que en La Pampa en esos 4 años solo se hicieron 63 viviendas y 10 kilómetros de pavimento de la Travesía Urbana de Castex, y ninguna obra de magnitud. Analicen ahora, la cantidad de obras que estamos construyendo en La Pampa con recursos nacionales. Aquí no va a venir el sector privado a hacer una obra de pavimento, de viviendas u hospitales. No tenemos escala. Por eso es mucho lo que está en juego, no es la campaña de miedo, es la campaña de la realidad", expresó.

Juicio por coparticipación

En la rueda de prensa Ziliotto también anticipó que este miércoles enviará a la Legislatura provincial el convenio firmado con el ministro de Economía, Sergio Massa por el cual ingresarán 21.585 millones de pesos, a valores de septiembre pasado, del juicio por coparticipación que La Pampa le ganó a Nación. Una vez aprobado se transferirá la parte que le corresponde a los municipios y comisiones de fomento en efectivo. Aclaró que esos fondos, que son 2.531 millones de pesos a septiembre, son de "libre disponibilidad" para los ejecutivos municipales.

"Tenemos como política de Estado fortalecer los municipios, descentralizar, y garantizar el desarrollo armónico. Hemos decidido en el día de mañana, estaremos enviando a la Cámara, el convenio para que se ratifique y para que nos permita adelantar los fondos a los municipios y la provincia se va a quedar con los bonos, y se van a destinar para la construcción de viviendas", detalló.

Visita de Sergio Massa

Consultado por la reciente visita del ministro y candidato a presidente Sergio Massa, el gobernador destacó "el reconocimiento público que hizo acerca de un modelo de Provincia y una metodología de gestión que históricamente tiene La Pampa. La última vez que vino, cuando los dos éramos diputados, se interesó muchísimo por el modelo de administración y gestión que le permite a la Provincia tener independencia económica, que es lo que garantiza tener soberanía política". Agregó que "Massa plantea un estado presente, eficiente, que intervenga, dinamizador de la economía. Más en provincias como la nuestra, que a nivel escala de mercado es insignificante, y si no hay un estado presente el sector privado estaría abandonado a los vaivenes del mercado".

Dos presupuestos

Ziliotto reiteró que el próximo 22 de noviembre enviará el Presupuesto 2024 a la Legislatura, pero aclaró que "estamos diseñando dos presupuestos. Un presupuesto para seguir creciendo para que haya un Estado involucrado. Y un presupuesto para ajustarnos a un programa de Gobierno de un candidato que dice que va a eliminar todo lo que sea discrecional a las provincias".

"Van a ser dos presupuestos distintos, pero con la enorme tranquilidad que van a estar ajustados a los que decida la gente. Con un Gobierno de derecha no puedo plantear mayor inversión en obras públicas, porque plantean eliminarlas. Hay que garantizar educación, salud y seguridad, pero con recursos propios. Yo no puedo decir en tal lugar voy a hacer tal obra pública porque lo voy a necesitar para el salario de policías, de docentes, de médicos, para insumos médicos, y garantizar la comida a sectores vulnerables", expresó.

Autovías en La Pampa

Ziliotto también se refirió, a partir de una pregunta de la prensa, a la posibilidad de que en la provincia de La Pampa se construyan autovías en las rutas nacionales. Recordó que "en 2019 el Gobierno nacional se tuvo que hacer cargo de los contratos caídos de las rutas 35, 152, 151 y 188, para en cierta manera volver a tener un nivel de transitabilidad mínimo".

"Cuando asumí el 10 de diciembre de 2019, el 80% de las rutas nacionales necesitaban una urgente intervención. Hay una gran inversión del Gobierno nacional, Falta hacer muchísimo, y una de las necesidades que se plantean son las autovías. No es una inversión mínima, se necesita un Gobierno nacional que decida con un criterio federal y de seguridad vial para avanzar con autopistas", dijo y explicó que para hacer una autovía se necesita muchísimo dinero porque "hoy un kilómetro de ruta nueva sale 150 millones de pesos". "Lamentablemente, hoy en Argentina estamos pagando la cuota del Fondo Monetario Internacional", afirmó.

El Gobernador reveló que el Gobierno provincial está realizando un estudio de factibilidad en las rutas nacionales que analiza la construcción de una autovía. "Hoy a nivel de la provincia de La Pampa, Vialidad, está haciendo un estudio para analizar la posibilidad de una autovía con peaje, no solo en la Ruta 5, sino en la Ruta 35, y también la Ruta 20, donde estamos construyendo los primeros 60 kilómetros desde Santa Isabel hasta 25 de Mayo", informó.

Explicó que "un estudio lleva tiempo porque hay que establecer el flujo vehicular para determinar la inversión, el recupero, y si no hay recupero vía peaje ver el subsidio y de dónde salen los fondos. Si creo más impuestos o qué gastos dejo de utilizar".

"Entiendo la necesidad de que la gente demande más, pero como siempre decimos, en base a la planificación. y como establecemos prioridad. Los recursos son finitos. Así como los vecinos de Santa Rosa piden la autovía, los habitantes de Algarrobo del Águila piden que asfaltemos la Ruta 10 hasta La Humada; los de Gobernador Duval nos piden que asfaltemos la 232. En el tema de buscar prioridades. Tenemos un gran desafío, por eso buscamos de que siga habiendo en Argentina un Gobierno federal que mire a todos los argentinos de la misma manera. Así como hacen autopistas y el Paseo del Bajo (en la Ciudad de Buenos Aires), que en La Pampa nos hagan las autovías para llegar a Santa Rosa y General Pico".

Empleo privado

El gobernador Ziliotto dijo que "estamos cumpliendo más de 30 meses de crecimiento de trabajo registrado. Esto tiene que ver de la política nacional de incentivar la producción y el trabajo; y con la herramienta de La Pampa de una fuerte transferencia del sector público al sector privado, vía créditos del Banco de La Pampa y el subsidio de tasas para hacer más rentable una actividad económica. También el subsidio durante 15 meses para generar trabajo genuino, a través del Programa de Fortalecimiento del Trabajo Pampeano. Es consecuencia de lo que venimos haciendo. Es un círculo virtuoso porque la generación de trabajo da dignidad y recursos permanentes, y a partir del consumo se genera actividad económica de abajo hacia arriba".

