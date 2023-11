Mirá Metileo: El Plan "Mi Casa" y el impacto en familias beneficiadas

Juan Carlos Pavoni, en su carácter de intendente de Metileo, compartió con la Agencia Provincial de Noticias sus impresiones respecto al impacto del Plan en la localidad norteña. "Es un Plan que nos solucionó el tema habitacional a los pequeños y medianos pueblos. En forma asertiva nuestro Gobierno provincial diseña e integra este Plan a todos los pueblos pampeanos y nos insta a trabajar para resolverle concretamente los problemas a nuestra gente”.

"Se nota así el Estado provincial presente con un eje de Gobierno muy claro marcado en la entrega de viviendas que se construyen con fondos provinciales y municipales, cuando hay políticas sociales bien determinadas que llegan a buen puerto, llevándoles soluciones reales a la gente con diferentes necesidades". Y agregó: "en el balance general que hacemos al 10 de diciembre que terminamos nuestro mandato de esta operatoria Mi Casa habremos entregado unas 28 viviendas, incluidas 10 que se están terminando con una inversión de más de $ 130.000.000”.

A partir de la implementación del Plan "empezamos a trabajar codo a codo con la Provincia, lo desarrollamos y lo implementamos y me siento muy feliz de haber logrado este objetivo. Se trabaja con las herramientas que nos brinda la Provincia, hay una forma de generar mano de obra local comprando dentro de las posibilidades en la localidad o ciudades vecinas, son casas completas con nexos de infraestructura, heladera, calefactores, sanitarios y con todos los servicios en tu totalidad".

“Nosotros hacemos el tendido de la red eléctrica, la instalación de la red potable de agua, queremos que nuestras vecinas y vecinos tengan las mismas comodidades y bienestar que cualquier pampeano en otro lugar de nuestro territorio. Hoy le estamos dando un techo digno y para la localidad es algo inédito e histórico que se entreguen en 8 años contando las de Mi Casa y del Plan Municipal unas 52 viviendas en Metileo", señaló el jefe comunal. En forma coincidente la edil Adriana Maturana remarcó que “caminamos junto al intendente para llevar soluciones al pueblo y en materia habitacional estoy más que feliz del trabajo que hemos venido llevando adelante, la casa propia.

Y luego generar fuentes de trabajo genuinas, vemos que nuestros jóvenes se quedan acá, apuestan por la tranquilidad para sus hijos y eso nos reconforta un montón, hace al crecimiento de Metileo, sin dudas”.

El techo propio En el mismo sentido María Belén Gómez, una de las adjudicatarias expresó, "somos de Metileo y apostamos al futuro, lo que nos queda de dinero lo ponemos en la casita, de a poco vamos haciéndola a nuestro gusto, sabemos es un gran esfuerzo que hace mucha gente para que nosotros podamos tener este techo propio y eso lo tenemos en cuenta.

Las condiciones que tiene la localidad para vivir son hermosas y de acá no me gustaría irme. Tenemos la seguridad que los chicos andan tranquilos, nos conocemos todos y eso da tranquilidad como mamá. El día que me convocaron para confirmarme la adjudicación fue increíble. Tuvimos la opción de elegirlas y ahí recién dije voy a tener mi casa, es algo inimaginable porque lo esperás toda la vida y en un momento llega. La vida te pasa de otra manera con sueños y proyectos de a poco vamos ir construyendo”.

