Escribe Cintia Alcaraz: Una canción desesperada

Ya no existe sociedad. Lo que hay es una elite de seguridad transnacional que se dedica a repartirse el mundo con el dinero de vuestros impuestos

Julian Assange

Ya nadie piensa en el futuro, apenas lo espera. El presente es feroz, humillante y la guerra por la apropiación del pasado, un escenario a sangre y fuego, gestionado en los mundos virtuales de Elon Musk y otro par de hijos de puta. No hay goce, no hay erotismo y no hay consumo. Las empresas concentradas, sin embargo, duplican y triplican sus ganancias siguiendo la estrategia de vender menos, cobrar más, seleccionar al consumidor.

Un Alberto Fernández es investigado por hechos de corrupción y por ejercer violencia contra su esposa. ¿Es el mismo Alberto que votamos en 2019? ¿El mismo que guitarreaba las canciones de Nebbia? ¿El mismo que fue lobbista del gran diario argentino? ¿El mismo que está siendo descuartizado por el gran diario argentino?

Este Alberto, todos los Alberto, nos explota en la jeta, mientras el poder real vela el avance de Sturzenegger sobre la reforma jubilatoria, la venta de una decena de empresas públicas estratégicas, desregula por completo el uso de agrotóxicos y borra cualquier atisbo de regulación en favor del pueblo. En el mismo tiempo, el real, avanza la negociación para darle a los milicos potestad sobre la seguridad interior y se crean milicias virtuales para que la SIDE puede espiar a la gente de a pie que busca validarse en las plataformas de Elon Musk y otro par de hijos de puta.

La visita de legisladores y legisladoras de La Libertad Avanza a represores y genocidas condenados por delitos contra la humanidad, el hallazgo de pedofilia pornográfica en manos de un diputado libertario y la desaparición del niño Loan ya no son de interés mediático o social a esta altura de los vientos. El shock de informaciones reales, falsas o más o menos, nos desorienta, pero queremos saber, saber todo, saber ya. Hacer periodismo de periodistas, normar cómo deben escribirse y contarse las noticias resulta ser el único espacio, estéril, que podemos habitar. Muy pobre, muy pobres.

El ataque organizado al movimiento feminista, al proceso de Memoria, Verdad y Justicia, a las politicas públicas que acariciaron, sin amar lo suficiente, el proyecto de justicia social, es el eje rector de este brutalismo libertario para profundizar la acumulación por desposesión. Y frente a eso, que de novedoso no tiene nada, no sabemos qué hacer, porque no queremos ver qué hicimos para llegar a este punto del abismo. Conformarnos con que se trata de un tsunami mundial nos impide buscar una salida local. Vemos, está ahí, “el huevo de la serpiente” y pretendemos que el cascarón no se va a romper.

En 2007, el filósofo “Bifo” Berardi escribió que estábamos frente a las primeras generaciones que aprendían más palabras de la máquina que de la madre. A estas generaciones las llamó “post alfa” y explicó (perdón Bifo por la simplificación) que la alfabetización de la máquina impide construir confianza sobre los signos y los conceptos. El agua es agua porque mi madre me dijo que lo era. En cambio, la complejidad de validar conceptos aprendidos directamente de la virtualidad provoca una crisis de identificación. Casi dos décadas después, esas generaciones están tomando decisiones en un mundo del que esperan poco y del que desean vengarse por la mala vida que les ofrece. En ese mundo, la venganza es brutal, individual, voraz y desorganizada. En ese mundo se inscribe la desesperación argentina, la música y el ruido y la entrega religiosa del futuro incierto en manos de un autómata traumatizado como Javier Milei.

El sesgo por el resultado, el pragmatismo por sobre la elaboración de un proyecto de país, forjaron la realidad dolorosa que atravesamos en las comunidades. La derecha brutal no cata ideologías, simplemente arrasa y en esa angustia panicosa que nos corrompe el reflejo, en lugar de aprovechar el remolino para inventar la solución, elegimos justificarnos y tenernos lástima por ser tan pelotudas. “¿Y si las feministas usamos a Alberto?”, “Es que nomás elegimos a un presidente y no a un líder popular” y así. El problema es que en una democracia presidencialista elegir a un presidente tiene efectos serios, tangibles, a veces irreversibles sobre la vida de las personas y la historia de los movimientos. No se elige a un presidente para pasar el rato, para “usarlo”. Caímos en nuestra propia red de autoconvencimientos, de suficiencias frágiles y no deberíamos justificarnos. Empezar por hacernos cargo es un modo de sacar el cogote de las aguas negras.

En un posteo de X, la periodista Marta Dillon eligió hablar desde el “Comité de las revoluciones imaginarias”; tal vez sea un modo de interpelar los fracasos o simplemente de alentar la máxima “reírnos para no morir ahogadas en llanto”. Apenas un año atrás, el Tercer Malón de la Paz, un alzamiento que bajaba del norte andino y berreaba en defensa de sus tierras, su litio y su constitución nos invitaba a imaginar una revolución marrón, originaria, obrera. Este país es demasiado grande y demasiado desarticulado, aún así parecíamos conmovidos por la unión sostenida en el lomo de docentes, comunidades originarias y organizaciones sociales. No sucedió, rápidamente la agenda centralista dio paso a intereses más blancos.

Desde el impenetrable chaqueño, por tres días, marcharon miles y llegaron a pie hasta la ciudad de Castelli para reclamar comida, techo y trabajo. Ocurrió esta semana y no fue noticia de ningún portal ni canal de TV. Ni a la derecha ni a la progresía les importa que en esa región los indicadores muestren un 80% de pobreza. Fabiola, Alberto, los escándalos sexuales de siempre son mejores placebos y disparadores de opiniones y análisis que no modifiquen nada de nada.

Subido a ese tren que descarrila y se lleva todo puesto, el justicialismo pampeano sacó un comunicado repudiando la violencia de género y las inconductas del que hasta ayer era el presidente del partido. En ese comunicado desperdició la oportunidad de construir confianza, reflexión y vocación de transformarse. Allí aseguró que: “lo repudiamos como siempre lo hicimos con cualquier dirigente de nuestro movimiento”. No, no siempre el partido justicialista pampeano ha repudiado la violencia. De hecho, nada dijo en las últimas horas de la confirmación de la condena a David Bravo, nada dijo de la condena a Juan Grotto, ni de los juicios contra Cabak y para qué seguir. El sesgo frente al resultado y el pragmatismo por sobre la elaboración de un proyecto dirigencial también horadaron el valor simbólico de la representación.

Imaginarnos un proyecto de autonomía es, volviendo a Bifo, encontrar la posibilidad para salir de esta canción desesperada que grita dolor y traición. Para responder a la pregunta empecinada: ¿de verdad nos importa la felicidad compartida con otros o nada más queremos ser parte de una elite que jamás nos aceptará como miembros?

Columna publicada en Radio Kermés.

