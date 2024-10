Evento que tiene como fin además, acompañar la producción de los viveristas y horticultores de la Provincia, quienes concretaron importantes ventas en esta oportunidad, pero también ofrecer una actividad gratuita para toda la familia, con patio gastronómico y espectáculos musicales de artistas pampeanos, para disfrutar en un ambiente inigualable.

Es importante mencionar también la presencia de los Viveros Forestales Provinciales que muestran y venden a muy bajo precio, la producción que realizan a lo largo del año, en cada una de las cinco localidades en las que se encuentran ubicados.

Esta oportunidad contó con más de 60 expositores, pero con un dato a destacar, según mencionó a la Agencia Provincial de Noticias la ministra de la Producción, Fernanda González, que “el 25% de esos viveristas son productores, además hay una producción hortícola importante, con lo cual -sostuvo-, más allá de consolidar el primer objetivo que es visibilizar el Jardín Botánico y de acompañarlo, estamos impulsando una producción incipiente en la provincia, que todos quieren venir a mostrar”.

A su vez hizo hincapié en el trabajo conjunto entre la gestión del gobernador Sergio Ziliotto por intermedio del Ministerio de la Producción y el municipio de Toay, además del gran trabajo que realizan durante todo el año desde la Dirección de Recursos Naturales para el mantenimiento del espacio “ya que no se podría llevar adelante este evento sin esta sinergia y este trabajo conjunto”.

Por eso la ministra agradeció a “todos los que exponen, a los comerciantes, artistas, a los que trabajan y a los que nos visitan también, ya que en este contexto que vivimos tan complicado ellos están presentes, con lo cual acá se ve mucha solidaridad”.

Y remarcó una vez más que “es una muestra ya consolidada, que forma parte del calendario de eventos de la gente para visitar en octubre, con lo cual queda solamente disfrutar”.

Hizo referencia finalmente al stand en particular de la Dirección General de Recursos Naturales donde se muestra y vende toda la producción que se lleva adelante desde cada uno de los 5 viveros forestales provinciales “la idea es mostrar la producción, y también se encuentran a la venta las especies que producen de las cuales hay una gran variedad, no competimos con el sector privado ya que estos viveros nacieron con la idea de forestar la provincia, este también es un lugar de mucha recepción”.

Por su parte el Intendente de Toay, Ariel Rojas, hizo hincapié en que “una vez más la gente responde a este tipo de eventos, lo que justifica el gran esfuerzo que hace el Gobierno Provincial para llevarlo adelante”, y recordó que “el evento nació con la idea de mostrar este hermoso predio que es el vivero provincial, pero que le permite a expositores, gastronómicos, artistas poder tener un ingreso más y a la gente en general poder disfrutar de una actividad al aire libre y de la mejor calidad”.

En ese sentido manifestó que “cada emprendimiento ha ido creciendo a lo largo de las ediciones y la gente se vuelca más a este tipo de producción, es una linda oportunidad para la familia”.

Por su parte el director de Recursos Naturales, Carlos Bonnemezón, señaló que “todas las plantas que producen estos viveros están presentes en la Expo, ya que cada uno tiene una experiencia en particular”, a su vez aclaró que “que la cabaña armada para esta edición se construyó con maderas traídas del campo anexo del Vivero Provincial, donde se hacen las pruebas de las distintas especies”. Y señaló que los viveros se fueron modificando para producir todas especies que tienen que ver con el arbolado urbano y las periferias de las ciudades, con el fin de tener otra oferta además de lo forestal”.

