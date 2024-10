El fundamental rol de Casa de La Pampa en la Red Provincial de Salud

Esta medida es el resultado de una política pública y de la decisión política del gobernador Sergio Ziliotto, de priorizar la salud de los pampeanos y pampeanas, garantizando además el acompañamiento a sus familias.

El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, concretó recientemente una visita a la Casa de La Pampa en Buenos Aires y la delegación Salud, organismos a cargo de Pablo Rubio y Norma Pierucci respectivamente, a fin de afianzar el trabajo realizado en el marco de la Red Provincial de Salud. Con una política de Estado basada en la equidad y la protección de la sociedad, este espacio cumple un rol clave cuando un paciente debe ser derivado.

Si bien la puesta en marcha del Hospital de Complejidad Creciente “René Favaloro” permitió disminuir las derivaciones a centros de mayor complejidad, aún hay prestaciones que no se realizan dentro de los límites provinciales. En estos casos, los pacientes deben ser derivados, y el servicio de Casa de La Pampa complementa toda la atención sanitaria para que las familias puedan estar lo más confortables posible.

Sobre el particular el subsecretario destacó a la Agencia Provincial de Noticias que "las derivaciones no son automáticas; son trámites auditados y se tiene en cuenta que, si la prestación se brinda en la provincia, se evita el traslado del paciente. Además, estas derivaciones se coordinan de manera cuidadosa, siempre evaluando la mejor opción para el bienestar del paciente y su familia"

“En los casos en los que corresponde la derivación, el Estado pampeano se hace cargo de todas las necesidades médicas, traslados, internaciones, atenciones, de medicamentos, el acompañamiento de los familiares etc., además, cubre los servicios complementarios, como hotel y comidas. Es un trabajo minucioso, tenemos vehículos modernos (una Mercedes 2023 con 19 asientos y dos vehículos 2019 de 13 asientos) para los traslados y prontamente vamos a incorporar uno nuevo vehículo 0 KM. Se viaja todos los días, a excepción de los sábados, con estos modernos y amplios utilitarios podemos ofrecerles a los pacientes y sus acompañantes mayor comodidad, evitamos los colectivos, porque de este modo las personas llegan directamente al hotel y ya cuentan con todos los servicios”, afirmó.

El funcionario provincial dio cuenta que son alrededor de un centenar de pacientes por mes los que se trasladan hacia centros de salud capitalinos, además de sus familiares o acompañantes, especialmente en caso de menores, con todas las necesidades de estadía cubiertas, incluso los traslados interurbanos, que son cubiertos con servicios de remís.

Se cuenta con un gran grupo de profesionales y administrativos, “quienes están a diario para atender problemas y demandas. En caso de derivaciones de urgencias también son atendidas por ellos, aunque hoy está disminuyendo el número de derivaciones ya que con la apertura y puesta en funcionamiento del Favaloro se ampliaron muchas prestaciones en Santa Rosa”.

Acompañamiento

En este sentido la Subsecretaria de Salud Social Comunitaria, Cintia Zalabardo destacó que a raíz de algunas situaciones que presentaban las familias que se derivaban a Buenos Aires " conformamos una mesa de trabajo con el área social de Casa de La Pampa. De esa articulación surge un instrumento que acompaña la derivación, en el cual las familias toman conocimiento previo de cuáles son las condiciones de la misma, las prestaciones que se cubren, la importancia de respetar las pautas de convivencia en el Hotel y el efector al que se los deriva, como así también múltiples datos útiles (teléfonos y referentes) de áreas de las que puedan requerir asistencia"

"Se reforzó mucho el diálogo y la comunicación; porque es parte de nuestra tarea; se comparte información y se lleva adelante un seguimiento y acompañamiento de los grupos familiares; ya sea a quien se deriva, como así también a quien queda en la localidad de residencia"

Señaló que se favorecen las visitas de familiares para situaciones que el equipo tratante considera de relevancia. "En estos casos, se coordina con el área de automotores del ministerio y se informa a Casa de La Pampa el momento en que estas visitas se llevarán a cabo. También realizamos encuentros de co-visión para repensar las estrategias en las situaciones que lo requieran. Se sigue el mismo procedimiento cuando las familias están regresando a la provincia, lo cual genera una articulación adicional con las redes locales de salud"

Y agregó que el área de Servicio Social de Casa de La Pampa "realiza un abordaje psicosocial integral de los grupos familiares, especialmente cuando hay niños involucrados. Estas acciones se articulan con la Subsecretaría, con organismos provinciales y municipales, y en algunos casos, fundaciones del medio”

Concluyó señalando que dentro de Casa de La Pampa, "se fomentan espacios de acompañamiento y contención, complementados por la Red de Servicios Sociales. Se llevan a cabo talleres de manualidades y música, salidas recreativas y festejos de cumpleaños, acompañando a las familias pampeanas durante sus prolongadas estadías. De esta manera, trabajamos de manera conjunta con compromiso y responsabilidad social, siempre enfocados en el bienestar de nuestros ciudadanos”.

