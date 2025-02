La dinámica situación epidemiológica desarrollada en la Provincia y en el país, requiere del compromiso de la población en la eliminación de criaderos domiciliarios (reales y potenciales) del mosquito ya que es la medida que posibilitará controlar al vector y de esa manera cortar la transmisión de la enfermedad.

Casos sospechosos

Desde la Dirección de Epidemiología se trabaja en la investigación de casos notificados que permanecen en estudio aguardando resultados. No obstante, las acciones de bloqueo se realizan frente a la sospecha.

Medidas preventivas

Desde el Ministerio de Salud provincial se solicitó a la comunidad extremar medidas de prevención y para evitar que el ciclo de vida del mosquito se complete se recomendó:

-Desechar objetos que estén al aire libre y en los que se pueda acumular agua (latas, botellas, neumáticos, juguetes, etc.).

-Mantener boca abajo los recipientes que no estén en uso (baldes, frascos, tachos, cacharros y macetas, entre otros.).

-Limpiar bebederos y renovar periódicamente el agua para las mascotas.

-Limpiar canaletas que acumulan hojas y tierra así el agua circula y no se acumula.

-Cortar el césped o los pastizales, mantener los patios libres de malezas.

-Tapar tanques, barriles ó cisternas que acumulen agua, incluso se puede usar tela mosquitera.

-Colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas.

-Vaciar los colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia.

-Usar repelente en la piel expuesta, renovándolo según lo indique el producto. En los niños debe ser aplicado por un adulto y no debe usarse en menores de 2 meses.

-Vestir ropa (preferiblemente de colores claros) que cubra al máximo el cuerpo.

-Elegir lugares con presencia de mosquiteros. Colocar tules en cunas y cochecitos.

-Utilizar tabletas repelentes en las habitaciones.

-Si presenta síntomas como fiebre alta, malestar general, dolor de cabeza, diarrea, vómitos, sarpullido en la piel se debe consultar precozmente en el centro de salud sin automedicarse.

Actualización

Se recordó que el informe provincial de dengue se actualiza y publica en la Agencia Provincial de Noticias (APN) semanalmente.

