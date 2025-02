La pérdida definitiva de la inocencia

Unas horas después se produjo la segunda intervención presidencial. Cuando la perplejidad –incluso la de muchos incondicionales—se expandía a través de la red social de su amigo Elon Musk, Milei borró su tweet. Seguido a eso, cuando el valor de $LIBRA ya se había derrumbado, el Presidente escribió: “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. VLLC!”.