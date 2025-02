El ministro de conectividad y modernización, Antonio Curciarello; el presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta; y el subsecretario de Tecnologías, Comunicaciones e Infraestructura, Lucas Gaggioli, recorrió junto al Intendente de Santa Isabel, Guillermo Farana, el avance de la extensión de la red de fibra óptica pampeana en Santa Isabel. Esta obra se enmarca en el segundo Plan de Conectividad impulsado por el gobernador Sergio Ziliotto y mejorará el acceso a este servicio esencial en una de las zonas más alejadas de la Provincia. La obra, que por su dimensión fue dividida en cuatro etapas, ya culminó las primeras dos alcanzando un 67% de grado de avance.

Invitados por el intendente de Santa Isabel, los representantes provinciales también visitaron las instalaciones del municipio y el Centro de Estudios Tecnológicos y Sociales que se encuentra en construcción. Luego iniciaron el recorrido para inspeccionar la estación de servicio donde se acopian materiales y el avance del tendido de fibra óptica por Ruta N°10 hasta Santa Isabel, acompañados por Jorge Díaz, presidente de la Cooperativa de Electricidad, Créditos, Obras y Servicios Públicos de Victorica (CEVIC), organismo a cargo de la ejecución de la obra.

Una vez concluida, el nuevo tendido beneficiará directamente a los 2.864 hogares de Santa Isabel y conectará además dos torres denominadas “Punto A” y “Punto B”, que, a partir de este avance, contarán con más estabilidad para dar servicios a los parajes La Pastoril y Emilio Mitre y hasta, eventualmente, asegurar en un futuro la posibilidad de que haya señal de telefonía móvil a lo largo de la Ruta 10.

Durante la recorrida, Curciarello señaló a la Agencia Provincial de Noticias que “hay una decisión clara de esta gestión de llevar conectividad a cada localidad, sin importar su tamaño o ubicación geográfica, pensando en que cada pampeana y cada pampeano cuente con un servicio tan esencial como lo es internet. Esta obra que llevamos adelante en el oeste se enmarca en un plan que impulsa el Gobernador, y que apuesta al futuro y al crecimiento equitativo de toda la Provincia”. Además, el ministro afirmó que “el acceso a internet ya no es un lujo, es un derecho. Y es el Estado el que debe garantizar que cada pampeano y pampeana pueda acceder a un servicio de calidad sin importar dónde viva”.

En el mismo sentido, Zulueta destacó que la obra de Empatel no solo transformará la conectividad de Santa Isabel, sino que “se sumará a un proyecto de conectividad provincial que busca hacer de La Pampa una Provincia más integrada y que ya es un modelo a nivel país en términos de telecomunicaciones. No se trata de una obra que impacta solo en Santa Isabel, lo cual no es poco, sino de algo más robusto y vertebral que funcionará como base para mejorar la conectividad en gran parte del oeste pampeano y dar una atención a una zona postergada por las inversiones privadas que también tiene que ver con defender nuestra soberanía provincial”.

Farana, por su parte, destacó “los avances de conectividad que se están llevando adelante para que el oeste se iguale al resto de la Provincia. Los cambios respecto a hace tres años han sido muchos y la llegada de la fibra óptica troncal a nuestra localidad dará un salto muy grande para la comunidad. Entre esta obra y el nuevo hospital sentimos el acompañamiento de un Gobierno provincial que nunca nos soltó la mano”.

