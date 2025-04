“El paro no es una victoria. Es un llamado urgente”, sostuvo Genoni al justificar la convocatoria. En ese sentido, explicó que desde el sindicalismo no se toma esta decisión con alegría ni orgullo, sino como el último recurso disponible ante “un gobierno que no escucha, no dialoga y no gobierna para el pueblo”.

El dirigente reconoció que la medida afecta a diversos sectores: “Nos afecta a nosotros mismos como trabajadores, al sector empresarial que genera empleo, y también a millones de compatriotas que quieren trabajar, estudiar y vivir en paz”. Sin embargo, remarcó que el verdadero perjuicio proviene del rumbo económico adoptado por el Ejecutivo.

Más nos afecta un modelo que sólo beneficia a los poderosos de siempre

En otro tramo de su declaración, Genoni cuestionó duramente las políticas del gobierno nacional del libertario Javier Milei, al que acusó de “no preocuparse por los jubilados, abandonar la producción, despreciar la educación y liberar precios sin control”. Según indicó, “eso no es libertad, es abandono”.

Para el titular del gremio mercantil, el paro tuvo un alto acatamiento en sectores estratégicos, aunque subrayó que lo más relevante no es el impacto económico, sino el mensaje colectivo: “Esto no da para más”. Y agregó que la protesta representa “una expresión de unidad y un grito de ‘basta’: basta de ajuste para los de abajo y privilegios para los de arriba”, destacó a InfoHuella.

Genoni fue tajante al remarcar que esta no es una disputa sectorial: “Esta no es una lucha sindical, es una lucha por el bienestar colectivo, por una Argentina que vuelva a poner a su gente en el centro”. Por último, le envió un mensaje directo al gobierno nacional: “Que lo entiendan: no paramos por capricho, paramos porque no soportamos más. Le roba la alegría al pueblo”.

