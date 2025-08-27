Grandes columnas de humo entre Carro Quemado y Victorica

En diálogo con InfoHuella, David García, director general de Defensa Civil, confirmó que hay dos permisos de quema otorgados, aunque advirtió que se monitorean por la magnitud: “En el Departamento Loventué hay permisos otorgados para los predios rurales San Andrés y La Criolla. Estamos averiguando cómo está la situación”, sostuvo.

QUEMA AUTORIZADA

En La Pampa, lo que se denomina quema autorizada o quema controlada/prescripta es una herramienta de manejo rural que consiste en encender fuego en un campo bajo condiciones seguras, con permisos oficiales y siguiendo un plan técnico.

El objetivo principal no es destruir, sino manejar la vegetación:

• Reducir material combustible para prevenir incendios rurales descontrolados.

• Favorecer la regeneración del pastizal natural.

• Mejorar la oferta forrajera para el ganado.

• Controlar especies leñosas o invasoras.

Cómo funciona en La Pampa:

• Los productores deben solicitar la autorización a la Dirección General de Defensa Civil de la Provincia.

• Se establecen ventanas de quema, es decir, períodos del año donde las condiciones climáticas son más seguras.

• El procedimiento exige tener cortafuegos, personal de apoyo y recursos (como mochilas de agua, maquinaria, tractores, cisternas).

• Siempre hay un plan de contingencia por si el fuego se descontrola.

• La supervisión suele estar a cargo de técnicos provinciales, bomberos voluntarios o brigadistas.

En este caso, las quemas en los campos San Andrés y La Criolla, en el Departamento Loventué, entran en esa categoría: son parte de la planificación anual que hace la provincia junto con los productores para reducir riesgos de incendios en verano, cuando la sequía y el calor pueden convertir cualquier chispa en un incendio de gran magnitud.

