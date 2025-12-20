La salud como prioridad: La Pampa puso en marcha el Programa Provincial ACV 365

La Pampa dio otro paso trascendental en su constante esfuerzo por garantizar la mejor atención de la salud de todos los pampeanos y pampeanas con la presentación oficial del protocolo de atención del Programa Provincial ACV 365, una iniciativa que busca garantizar la atención oportuna y estandarizada del accidente cerebrovascular (ACV) isquémico agudo, una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en el mundo.

El ministro de Salud, Mario Kohan, explicó que “estamos en condiciones de asistir a pacientes que sufren un evento cerebral agudo isquémico, con un abordaje diagnóstico-terapéutico estandarizado y con acceso a un fármaco específico, el tenecteplase, que permite salvar vidas y reducir secuelas”.

Una decisión política que prioriza la salud

Desde el inicio de la gestión, el gobernador Sergio Ziliotto definió como prioridad la salud de las pampeanas y los pampeanos. Bajo ese convencimiento, se puso en marcha el Programa, cuya implementación es posible gracias a una estrategia integral que articula los distintos niveles de atención, la capacitación permanente del personal, la inversión en tecnología, medicamentos e insumos, la ubicación estratégica de los tomógrafos en hospitales clave de la provincia y la Telemedicina.

Kohan recordó que en Argentina ocurre un ACV cada cuatro minutos y que el 85% de los casos son de origen isquémico. Se trata de la segunda causa de muerte en adultos mayores y la primera causa de discapacidad adquirida permanente en adultos. Sin embargo, de acuerdo a los registros, menos del 10% de los pacientes accede a tratamiento trombolítico dentro de la ventana terapéutica adecuada, que es de 4,5 horas desde el inicio de los síntomas. “Cada minuto sin tratamiento implica la pérdida de aproximadamente 1,9 millones de neuronas. Por eso decimos que es una emergencia tiempo-dependiente que debe ser tratada dentro de las primeras horas”, enfatizó el ministro.



Consultado sobre el protocolo, Kohan explicó: “El abordaje comienza en el primer nivel de atención, donde los equipos de salud, ante la consulta de un paciente y frente a determinados síntomas o señales que pueden ser advertidos tanto por la persona afectada como por sus familiares, aplican la Escala de Cincinnati. Esta herramienta permite detectar rápidamente signos neurológicos que orientan al diagnóstico de un accidente cerebrovascular isquémico, se puede manifestar con asimetría facial, alteraciones en el movimiento de brazos o piernas y dificultades en el lenguaje. Si el resultado es positivo, se activa de inmediato el Código ACV 365 y se inicia el traslado urgente del paciente al hospital con tomógrafo más cercano. En el hospital receptor, que puede ser el René Favaloro en Santa Rosa, el Gobernador Centeno en General Pico, el Padre Buodo en General Acha, el Luisa P. de Pistarini en Victorica, el Hospital Jorge Ahuad en 25 de Mayo y el Hospital Virgilio Tedín Uriburu en Realicó (que trabaja en coordinación con el subsector privado) se realiza una tomografía computada de cerebro sin contraste”.

“A través de la telemedicina –continuó el ministro- el equipo médico se contacta con un equipo de neurólogos que garantizan la guardia las 24 horas los 365 días del año. Con la aprobación del especialista, y habiéndose confirmado el diagnóstico de ACV isquémico, se administra el tenecteplase, medicamento de alto costo que ingresó recientemente al país y que ya lo tienen los hospitales antes mencionados, gracias a la enorme inversión realizada por la provincia. La colocación de este fármaco se realiza por vía intravenosa en 15 segundos al paciente, en el mismo Establecimiento Asistencial, siempre dentro de la ventana terapéutica de 4,5 horas desde el inicio de los síntomas”.

Kohan subrayó que el ACV isquémico es una enfermedad tiempo dependiente, lo que significa que el pronóstico del paciente está directamente condicionado por la rapidez con la que se recibe el tratamiento. Cada minuto sin atención implica la pérdida de aproximadamente 1,9 millones de neuronas, lo que aumenta el riesgo de discapacidad permanente o incluso de muerte. Por eso, la consulta oportuna por parte del paciente, el traslado inmediato, la confirmación diagnóstica y la administración del fármaco en el menor tiempo posible son pasos críticos para salvar vidas y preservar la calidad de vida.

Replica la lógica de Cardio 365

El titular de la cartera sanitaria concluyó: “Con ACV 365 estamos frente a un programa que replica la lógica de Cardio 365, garantizando la atención inmediata y especializada en casos de accidente cerebrovascular. Fortalecemos la equidad dentro de la Red, todos los pacientes son atendidos, en caso de que el paciente sea no contribuyente se hace cargo la provincia y en caso de que tenga obra social, prepaga o sea contribuyente se hace el recupero correspondiente. Se trata de una estrategia que, apoyada en la telemedicina, permite dar respuesta en un territorio tan amplio y de baja densidad poblacional como el pampeano. En patologías donde cada minuto resulta decisivo, contar con una Red Provincial de Atención que asegure diagnóstico oportuno y tratamiento en el lugar es fundamental para preservar la vida y la calidad de atención de nuestros pacientes”.

Actuar oportunamente

Matias Köhler, neurólogo que forma parte del Programa ACV 365, explicó: “El accidente cerebrovascular (ACV) es una enfermedad tremendamente prevalente, vinculada principalmente a la patología de las arterias. El daño vascular se produce por la acumulación de grasa y la obstrucción arterial, consecuencia de cuatro factores de riesgo mayores: hipertensión arterial, diabetes, dislipemia (colesterol elevado) y tabaquismo. Cada uno de ellos, incluso de manera aislada, puede ser suficiente para desencadenar un ACV. La prevención exige controlar estas enfermedades crónicas y promover la cesación tabáquica. Sin embargo, cuando el evento ocurre, lo más importante es reconocer los síntomas de aparición súbita para consultar oportunamente, los cuales se manifiestan con debilidad facial con caída de la comisura labial, pérdida de fuerza en brazo o pierna de un lado del cuerpo, dificultad repentina para hablar o comprender. Ante cualquiera de estos signos, la consulta inmediata en el primer nivel de atención es fundamental.”

Respecto al fármaco utilizado una vez que se confirma el diagnostico a través de la tomografía, el especialista señaló: “El tratamiento trombolítico, que recibe una vez activado ACV 365, con el cual se disuelve el coágulo, solo puede administrarse dentro de una ventana máxima de 4 horas y media desde el inicio de los síntomas. Por eso decimos que el tiempo es cerebro: cada minuto perdido implica la muerte de millones de neuronas, y eso se traduce en calidad de vida del paciente”.

“El tenecteplase, medicamento recientemente incorporado al país, es hoy el trombolítico de elección para el tratamiento del ACV isquémico. Su eficacia y seguridad están respaldadas por evidencia científica internacional, y su administración en un solo bolo intravenoso permite ganar tiempo crítico en la atención. La decisión de implementarlo de manera exclusiva en el Programa ACV 365 optimiza recursos, agiliza protocolos y garantiza mejores resultados para los pacientes”, aseguró el facultativo.

Telemedicina

“Con la implementación del Programa ACV 365 se logra un salto de calidad en la salud pampeana, el cual no sería posible sin un activo estratégico fundamental: la telemedicina. Gracias a la inversión en equipamiento por parte del Gobierno provincial, la ubicación estratégica de los tomógrafos, la capacitación permanente del personal y la conectividad en todo el territorio, es posible coordinar la atención en una provincia extensa territorialmente y de baja densidad poblacional.”, indicó.

“La telemedicina permite que neurólogos y equipos de salud trabajen en red, asegurando diagnósticos rápidos y tratamientos oportunos en cualquier localidad. En una enfermedad donde cada minuto significa millones de neuronas perdidas, contar con esta herramienta es lo que hace viable aplicar un protocolo provincial de vanguardia. Con este Programa La Pampa se posiciona en la primera línea nacional en el abordaje del ACV isquémico, combinando ciencia, decisión política y tecnología para salvar vidas y reducir secuelas”, concluyó Köhler.

