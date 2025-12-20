La salud como prioridad: La Pampa puso en marcha el Programa Provincial ACV 365

InfoHuellaTecnología/Curiosidades15 de diciembre de 2025
Un análisis profundo de la computación cuántica, sus aplicaciones modernas y su potencial revolucionario en la ciencia y la seguridad digital
InfoHuellaProvincialesAyer
Personal policial con funciones en la localidad pampeana de Maisonnave logró detener a una pareja que se encontraba prófuga de la Justicia, con pedido de captura vigente desde el jueves pasado, en el marco de la investigación por el doble homicidio ocurrido en Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Escribe en InfoHuella: Norberto AsquiniColumnasHoy
El peronismo atraviesa uno de sus momentos más críticos desde el retorno de la democracia. La derrota electoral de 2023, el posterior desembarco del gobierno de Javier Milei y, sobre todo, el escenario político que se consolidó tras las elecciones de octubre pasado dejaron al descubierto problemas de fondo que no son nuevos, pero que hoy aparecen sin disimulo. Son conflictos que vienen de arrastre desde la última década y que explican, en buena medida, la atomización, la división y la falta de una conducción clara.
Por: Cristian Javier AcuñaEscribiendoHoy
Es uno de los frutos silvestres más ricos que tiene La Pampa y, en esta época del año, empieza a pintar de colores el monte y también la memoria, donde revolotean los recuerdos de la infancia.
No hubo que lamentar personas heridas, solo daños materiales totales. Alrededor de las 16:30 del domingo, una camioneta Volkswagen Amarok se incendió en un campo de la zona y fue completamente destruida por las llamas a raíz de un desperfecto mecánico.