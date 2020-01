Enero y las dos marchas de la política: los que corren y los que esperan

Por Norberto Asquini / Columnista en InfoHuella

Corren los famosos 100 días

Es que hay dos componentes que impulsan a algunos a demostrar gestión y que frenan a otros en el mismo sentido. Por un lado, desde el 10 de diciembre hay gobiernos que asumieron por primera vez y están urgidos de mostrarse. Están en el «período de gracia», los tradicionales 100 días que, afirman los analistas, tienen los nuevos gobiernos en la consideración ciudadana. Y que en los tiempos que corren, de inmediatez y sobre todo crisis económica, se acortan en Argentina. Este lapso simbólico es una tradición que llega, por un lado desde Napoleón en 1815 y la «campaña de los cien días» en que volvió del exilio, reconstruyó su ejército y retomó el gobierno. Pero más cercanos y contemporáneos fueron en 1933 los primeros 100 días de Franklin D. Roosevelt quien en el mismo período aprobó la mayoría de leyes intervencionistas del New Deal que puso en marcha a EEUU para luchar contra la Gran Depresión. Desde entonces, ha sido una fecha simbólica en la que los presidentes han trazado las prioridades de sus cuatro años de mandato.

En Argentina, y esto podemos trasladarlo a La Pampa, este lapso coincide entre la asunción del 10 de diciembre y los primeros días de marzo, que es cuando la sociedad «se pone en marcha» definitivamente con el comienzo de clases tras el período de vacaciones.

En La Pampa, si bien se está mirando lo que pueda ocurrir a nivel nacional con la situación económica y las medidas del gobierno de Alberto Fernández, hay necesidad de gestionar. Afirma un integrante del gabinete provincial al autor: «Después de cuatro años de tener el pie de Macri encima, que no enviaba fondos, ahora hay un presidente del mismo signo político y que apoya a Ziliotto. Pero además después de un año electoral que fue todo a media máquina, en el que el gobierno quedó en suspenso porque la política abarcó todo, está el campo listo para mostrar gestión. Otra cuestión es que los que tenían que asumir con Ziliotto tuvieron un período de transición largo y pudieron hacer planes con meses de anticipación, que antes no se tenían, y ahora los quieren concretar. Y además, no hay que olvidar que escoba nueva siempre barre bien».

Frenos de mano

Los gobernantes que asumieron por primera vez el 10 de diciembre en La Pampa, como el gobernador Sergio Ziliotto, ministros e intendentes e intendentas, se quedaron sin vacaciones para mostrar los primeros pasos de su gestión y una nueva impronta, mantener reuniones y hacer relaciones y poner en marcha áreas nuevas. En el segundo piso de Casa de Gobierno se viven momentos frenéticos para quienes no alcanzaron a tomarse vacaciones.

Pero también hay cuestiones que frenan los movimientos de otras autoridades. Quienes se mantuvieron en sus cargos en las elecciones pasadas, luego de un año político largo cargado campañas y votaciones, sí se hicieron unos días dando paso al habitual parate estival en sus administraciones. En tanto, en Nación si bien son autoridades que recién asumen, falta una gran cantidad de nombramientos de secretarios y subsecretarios que todavía no están oficializados en el Boletín Oficial, y sobre todo en los cargos de direcciones. Por eso, en varias áreas provinciales todavía se aguardan reuniones a nivel nacional para coordinar programas y acciones entre Nación y Provincia y saber con qué se contará durante el año.

Para algunos intendentes, en su relación con Nación, hay un umbral abierto hasta marzo, casi un «tiempo muerto», en el que se estará esperando los nombres de esos funcionarios que faltan en segundas y terceras líneas para hacer gestiones para cada localidad.

Un nuevo ritmo

Las y los nuevos funcionarios mantienen una frenética agenda que coincide también con la de las y los nuevos intendentes. Las fotos que más han circulado por medios y redes sociales sobre la política local han sido la de ambas autoridades charlando mesa de por medio. Lugar que se pueda visitar, se visita. Despacho que se pueda abrir para tener una reunión, se abre. Eso sí, que quede registro.

Las y los intendentes comenzaron bien el año. Ziliotto ya anunció que le llegarán fondos con plata que tiene que devolver Nación y se discutirá una nueva ley de coparticipación. Hay promesas y ya algunas definiciones que se concretaron para determinadas localidades.



Mientras están quienes esperan aún para largar el año de gestión, otros buscan mantener altas las expectativas en la sociedad y consolidar sus capitales políticos. Ziliotto en ese sentido, ha sostenido la iniciativa política a pesar de las vacaciones. De mantenerse en la misma línea, ahora le tocará al resto del gabinete seguirle el ritmo.