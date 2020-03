Pese a que está en Argentina: aquí las 10 buenas noticias del coronavirus

Nacionales 04 de marzo de 2020 Redacción: InfoHuella Por

A pesar de que el coronavirus se extendió por varios continentes en menos de dos meses, la primer buen noticia es que OMS aclara que todavía no llegó al grado de pandemia, término que no hace referencia a la letalidad del patógeno sino a su transmisibilidad y extensión geográfica. No todo lo que se conoce del virus hasta ahora es técnicamente malo, a pesar de la proliferación de noticias falsas.