Con el poder de CFK en el Senado: Luchy y Miki ocupan lugares estratégicos

En su columna en Infobae, Analía Argento sostiene que el martes 10 a la tarde Sergio Massa dejó su despacho en la Presidencia de la Cámara de Diputados para ir hacia el Instituto Patria, a sólo dos cuadras y media. Volvió un rato después para un homenaje a una veintena de mujeres y tras definir con Cristina Kirchner el reparto de las comisiones que finalmente se constituyeron entre el jueves y viernes de esta semana. Las Bicamerales quedaron para el kirchnerismo duro, como todos los cargos importantes en el Senado de la Nación. La vicepresidenta sólo dejó abierto el juego a Massa para el área donde él manda, es decir la Cámara baja, donde tejió buena relación con Máximo Kirchner.

LAS MUJERES DE CRISTINA

Algunos días se ve ir y venir de un lado al otro del Palacio, entre el despacho de Cristina Fernández con vista a la Plaza y la presidencia de Diputados, a dos mujeres: la camporista pampeana María Luz Alonso, “Luchi" para los más amigos, y la mendocina Anabel Fernández Sagasti. Ambas coordinan decisiones administrativas y políticas con Massa y con su secretario parlamentario, Eduardo Cergnul, una de las principales figuras en el nuevo esquema de Diputados que comanda el tigrense. Cergnul también trabaja en línea directa con otro leal K, el neuquino Marcelo Fuentes, secretario parlamentario del Senado de la Nación. Para no herir susceptibilidades, el ex jefe del extinto bloque de Unidad Ciudadana prefiere no hablar aunque camina los pasillos cargando carpetas y expedientes y coordina con la vice y el resto del bloque qué se puede o no votar. “Pregúntenle a Fuentes”, se escucha muchas veces sobre uno de los hombres que más conversa con Cristina.

En el ala de la calle Yrigoyen cambió el escenario. Durante 18 años, Miguel Ángel Pichetto fue figura central y ejecutó los pedidos de la Casa Rosada con los Kirchner e incluso en los últimos cuatro años cuando en nombre de la gobernabilidad pactó una convivencia más que amigable con el gobierno de Mauricio Macri. Él y Federico Pinedo, otro hombre indispensable para el macrismo, desplazaron a la vicepresidenta Gabriela Michetti en las decisiones como en los tiempos en que el kirchnerismo relegó a Daniel Scioli y se instaló la metáfora de que su función se acotaba a “tocar la campanita”. Scioli se reinventó, fue gobernador dos veces y cayó frente a Macri en el ballottage del 2015 por 49% a 51% de los votos. Michetti convivió con las estocadas de un Pichetto que le daba clases de ejercicio parlamentario, impaciente, desde su banca. Ahora la que aplica el reglamento es CFK que este jueves, por citar sólo un caso, prohibió leer las cuestiones de privilegio según está establecido en la Cámara.

LOS VICTORIQUENSES

El resto de los espacios de poder del Senado ya los definió CFK en diciembre: Susana Baum, directora de Auditoría y Control, una mujer de máxima confianza de Parrilli; Miguel Ángel Villagra, director de Recursos Humanos cercano a Luchy Alonso y también de La Cámpora; y Martín Fresneda, ex secretario de Derechos Humanos que como abogado en Córdoba tuvo un rol destacado en juicios de Lesa Humanidad está al frente del Observatorio de Derechos Humanos del Senado. Otra mujer clave es la abogada Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos, que acaba de lograr que la ex vicepresidenta Gabriela Michetti sea imputada por la Justicia en una causa por supuestas irregularidades en las contrataciones para las obras del Senado.

“Históricamente las decisiones las tomaban los presidentes de los bloques, Pichetto iba a ver a Cristina cuando era Presidenta y luego se reunía con Ernesto Sanz y Gerardo Morales”, recuerdan quienes llevan más años en el Senado. Ahora Mayans y Naidenoff mantienen muy buen diálogo, reconocen, pero para decidir siempre deben consultar. Juntos por el Cambio se mueve bajo la tensión de los distintos aliados y el peronismo bajo el mando de la vicepresidenta. Pero además se les “coló” Sergio Massa que ofreció su despacho a gobernadores y a la oposición para sentarse a discutir y consensuar en la previa a debates clave; invitó a Martín Guzmán a exponer sobre deuda y le quitó al Senado la cuestión “federal” y hasta el relanzamiento del Consejo de Seguridad.

Después del encuentro entre CFK y Massa se integraron las comisiones que tendrán a su cargo el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, cuyo envío el Ejecutivo demoró por la urgencia del coronavirus. La comisión de Legislación General ya estaba conformada desde Extraordinarias con la massista Cecilia Moreau como presidenta. En el caso de Acción Social y Salud Pública el tucumano Daniel Yedlin asumió como presidente el jueves. Lo hizo a través de una videollamada mientras cursa los últimos días de su cuarentena tras un viaje a Estados Unidos. En Mujeres y Diversidad, asumió la kirchnerista Mónica Macha, de Nuevo Encuentro y esposa de Martín Sabbatella, mientras que en Legislación Penal quedó otra kirchnerista, Carolina Gaillard, quien le ganó el puesto al massista Ramiro Gutiérrez. Más allá de la pertenencia interna tienen un denominador común: son diputados a favor de la IVE al frente de las comisiones donde deberá debatirse el tema. Y parece que tienen el guiño de Cristina Kirchner.