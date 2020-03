¿Quién mató a El Pampa? Un crimen, tres culpables y ninguna condena

Por Norberto G. Asquini /Columnista en InfoHuella

¿A quiénes se apunta? A los marinos de la Fuerza de Tareas 5, a los sicarios de la patota de la CNU (Concentración Nacional Universitaria) y en los últimos años a la responsabilidad empresarial de Propulsora Siderúrgica (del Grupo Techint). Este triángulo fue el que coordinó las tareas represivas que terminaron con muertes, torturas, desapariciones y exilios de trabajadores y militantes, varios de ellos compañeros de “El Pampa”.

En los dos primeros casos, ya hubo condenados tanto de oficiales de la Armada como de integrantes del grupo parapolicial. Pero en el caso de Delaturi no fueron acusados por su crimen. Ahora abogados y abogadas que llevan adelante el caso, y que pretenden se sumen las causas contra la Armada y el CNU, apuntan también a la empresa.

Detrás de los responsables

Hablamos con Guadalupe Godoy, abogada querellante en casos de delitos de lesa humanidad como el de Jorge Julio López, y una de las impulsoras de la causa de Delaturi.

“Es un hecho previo al 24 de marzo de 1976, que siempre tienen algunas dificultades en el tratamiento judicial. Por un lado, ya actuaba la Fuerza de Tareas 5 de la Marina, en todo el cordón fabril de Berisso y Ensenada, pero también la CNU participaba activamente de esos operativos. El caso de Delaturi tiene elementos por los que fue mencionado en ambas causas y juicios orales. También hay testimonios que permiten avanzar sobre Propulsora también. Pero por esos mismos cruces, siempre está la duda sobre la asignación de responsabilidad».

“Hay una causa por responsabilidad empresarial en la que estamos participando. Hay una investigación en etapa de instrucción en el Juzgado Nº 3 de La Plata. Las instrucciones de las causas por responsabilidad empresarial están bastante frenadas porque los programas del Estado que aportaban a estas investigaciones se vaciaron en los últimos cuatro años. Había un programa sobre la responsabilidad empresarial que quedó frenado. Hubo demoras importantes en las causas, que esperamos que en esta nueva etapa se reviertan», explicó Godoy.

“La Justicia es lenta, pero en esta se pasaron los tiempos”

Carlos Delaturi, hijo de Salvador, e integrante de HIJOS La Pampa: “Son 44 años sin justicia, estamos buscando que El Pampa descanse es paz. Sabemos que la justicia es lenta pero me parece que en ésta de delitos de lesa humanidad, se pasaron los tiempos. Hoy algunos represores se están muriendo y otros andan como pancho por su casa, y nosotros, la familia, seguimos buscando justicia. Cuál será el tema, no lo sé. En mi caso se han barajado varios temas que fue tal o que tuvo complicidad tal. A nosotros nos dan vueltas: que llamen acá, que vayamos para allá, que presentemos alguna prueba. A veces estamos cansados de buscar, de llamar, de consultar… Pero me voy a ocupar de seguir hasta que el último de la patota que mató y secuestró a mi viejo esté preso. La lucha por justicia del Pampa no va a quedar impune, lo juré en su tumba y cumpliré”.