El deseo del radical PRO: que el coronavirus mate a “5 o 6 millones de negros peronistas”

Por Marta Platía / Página de 12

Allí augura una “limpieza étnica”, y asegura que “con 5 o 6 millones de negros menos, de peronistas menos, de planes menos, capaz que este país arranca”. Carballo responde al espacio radical-pro liderado por Gabriela Negri, ex intendenta interina de Capilla del Monte y hermana del diputado nacional Mario Negri. Junto a la acción de oficio de la Justicia, se sumaron repudios de organismos y partidos políticos.

Ayer por la mañana la fiscal Paula Kelm comunicó que “iniciamos una investigación de oficio con esta nota”, en referencia a la publicación de Página/12. Por la tarde el Ministerio Público Fiscal detalló que se dio curso a una “investigación penal contra un vecino de Capilla del Monte por supuestas declaraciones de odio racial y político”. En ese documento, “la Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple de Cosquín inició una investigación penal ante la posible comisión de un hecho delictivo por parte de Julio Carballo, vecino de Capilla del Monte y concejal suplente en esta localidad".

"No es como dijo el huevón de Fernández (por el presidente Alberto) que le vamos ganando al virus ¡El ocote! ¡El ocote! Nosotros no hemos llegado al volumen que tiene y que tuvo Italia y mismo tiene Estados Unidos (sic). Tengo amigos y están todos cagados allá… La gente entiende acá en este país a los palazos si no, no hay forma. Y como gran parte de este país es peronista, el peroncho entiende a bala, a palo, patada en el culo. Es de la única forma porque es negro… Entonces qué se yo, no sé, no sé… Yo lo único que espero es que esta pandemia haga una limpieza étnica que todos nos merecemos. Yo por mí que se quede la matanza (por el Coronavirus) y le haga honor al nombre con 5 o 6 millones de negros menos, de peronistas menos, de planes menos, capaz que este país arranca”, deseó entonces Carballo.

La difusión del audio derivó en una causa por la posible comisión del delito de "alentar o incitar a la persecución o el odio contra una persona o grupo de personas a causa de su raza, religión nacionalidad o ideas políticas”, sancionado con una pena de prisión de un mes a tres años.

Las críticas hacia el político se multiplicaron en las redes sociales, también hubo declaraciones de organismos y partidos políticos. H.I.J.O.S. Capilla del Monte emitió un comunicado de repudio impulsado entre otros por el nieto 130, Matías Darroux Mijalchuk. “Las expresiones xenófobas, de odio de clase e ideológicas nos recuerdan los momentos más oscuros de nuestra historia, expresaron. “Los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura genocida fueron en los mismos lineamientos de los dichos de este dirigente de la UCR”, advirtieron también.

La declaración de H.I.J.O.S. está avalada por la Mesa Provincial por los Derechos Humanos de Córdoba, la Intersectorial de Género y Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia de Capilla del Monte, Memoria de Cruz del Eje, la Mesa de Derechos Humanos Cosquín y el Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba, Cispren, entre otros.

También el Partido Justicialista de Capilla del Monte repudió al concejal filo-nazi: con la firma de su presidente Fabio Cepeda, el P.J. difundió: “Ante los dichos del Sr. Julio Carballo, concejal electo y dirigente de la UCR, donde pone de manifiesto su personalidad represora que nada tiene que ver con el sistema democrático donde se escuda, seguida de expresiones xenófobas e insultantes (...) el Partido Justicialista repudia las mismas por entender que personas que tienen esa conducta como eje de su vida, pertenecen a grupos minoritarios antisociables e incalificables moralmente”.

Y fueron aún más allá en la interpretación del mutismo de los compañeros de bancada de Carballo: “Entendemos que el silencio de los concejales y tribunos que compartieron la lista de candidatos de la última elección y el de los dirigentes locales de la UCR, pareciera no proteger a Julio Carballo, sino concordar con este tipo de pensamiento”.