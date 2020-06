Vicentín: "No estamos expropiando una empresa que funciona maravillosamente bien”, dijo Alberto

Durante el reportaje que brindó a Telefé, no podía estar ausente el tema de la intervención de Vicentin. Pero nadie podía prever la forma que adquirió la pregunta y la tranquila pero firme reacción que provocó en el Presidente.

"La polémica y cuestionable intervención de una empresa privada que estaba en manos de un juez su concurso.. y con expropiación, una palabra que erizó la piel de todos los sectores empresarios..." fue el preámbulo que la conductora Cristina Pérez eligió para su pregunta: "¿hay una chance de que haya un estadío intermedio para no llegar a esa situación, que para muchos compromete las garantías al derecho a la propiedad privada establecida por la constitución?"

Alberto Fernández la escuchaba serio y al final esbozó una sonrisa. "A mí me parece que la pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos", empezó su respuesta Fernández que se vio inmediatamente interrumpido. "La periodista soy yo, usted es el Presidente. Disculpe pero tengo derecho a expresarla como me parezca", dijo Pérez levantando un poco la voz".

--Usted dígalo como quiera, pero yo solo quiero marcarle al oyente que el solo hecho de adjetivar como polémica y cuestionable, bueno... usted diga yo creo que es así, está bien. Pero eso no es el común, eso es lo que usted cree --continuó el Presidente--. Ahora le voy a contestar su inquietud...

📺 “Nosotros no estamos expropiando una empresa que funciona maravillosamente bien. Se trata de una empresa que ha caído en concurso preventivo acusada de una serie de maniobras que han hecho un enorme daño al sector cerealero”. El presidente @alferdez en @telefenoticias. pic.twitter.com/NAQI8kXS3g — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) June 18, 2020

--Le puedo decir por qué dije polémica y cuestionable --volvió a interrumpir la periodista.

--Porque usted lo cree --la cortó Fernández.

--No, no --insistió Pérez--. Porque la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir en una empresa privada de esa manera, a través de un decreto, por ejemplo.

--Está equivocada. Yo lo que recomiendo entonces es que además lea la Constitución. Allí dice que por razones de utilidad pública el Ejecutivo puede expropiar bienes. No lo digo yo, lo dice la Constitución nacional --recuperó su estilo profesoral el Presidente.

--Me refiero a la intervención, los constitucionalistas lo afirmaron --insistió la conductora.

--Entonces lo que yo le recomiendo es que además de leer la Constitución lea la Ley de Expropiaciones, porque esa Ley faculta que a la hora de expropiar uno pueda intervenir. Así que me ahorraría muchas cosas si leyera la Constitución y la Ley de Expropiaciones --cerró Fernández la discusión.

Después, finalmente, dio a conocer su respuesta: "Nosotros no estamos expropiando una empresa que funciona maravillosamente bien. Se trata de una empresa que ha caído en concurso preventivo acusada de una serie de maniobras que han hecho un enorme daño al sector cerealero".

Fuente: Página12