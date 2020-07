En el medio está la grandeza

Por: Lic. Sabrina Alcaraz (*) / RRHH

Seguramente has visto varias también donde las personas se enamoran y viven vidas felices para siempre, por supuesto después de haber pasado alguna crisis, cruzar todo un pueblo en bicicleta o renunciar a algún proyecto importante en su vida porque encontraron el “verdadero amor”. Y así se repite con todo, la vida en familia, las relaciones laborales, las amistades… incluso la relación con uno/a mismo/a se ven envueltos en esta dicotomía: blanco-negro, todo-nada, siempre-nunca.

Si nos volviéramos expertos/as en descubrir y valorar los distintos matices de la vida, estaríamos más cerca de descubrir dónde se encuentra el secreto de la plenitud y la felicidad.

La Psicología Cognitivo Conductual nos dice que la polarización en la forma de ver la vida es una forma de distorsión cognitiva, que nos lleva a etiquetar los eventos de maneras polares, más allá de su contenido. La debilidad de esta forma de evaluar nuestra vida es que tendemos a catalogar a las personas o situaciones (bueno/malo- lindo/feo, etc) y quedamos estancados/as en esa mirada, lo que nos genera emociones extremas de agrado o desagrado. Una vez que pusimos la etiqueta, nos cuesta mucho abrirnos a la posibilidad de cambiarla.

En mi experiencia profesional he visto cómo este enfoque impacta a las personas: ansiedad, tristeza y sensación de que nada es suficiente o al revés, que todo los supera. Cuando esperamos de la vida solo cosas buenas o solo cosas malas, perdemos de vista la enorme riqueza que se esconde en el medio, en el equilibrio, en los caminos y en las transiciones. Hablando con una persona hace unos días, su padre había fallecido de Covid-19, me confesó que se sentía muy culpable porque si bien estaba triste por la pérdida de su padre, muchas veces se encontraba riendo junto a sus hijos mientras jugaba. En su mente polar la idea de estar triste, pero poder también reír no era una opción. Así emergía la culpa. Sin embargo, una mirada más realista y humana nos recuerda que somos seres complejos con la capacidad de sentir más de una emoción a la vez e incluso de regular nuestras emociones de forma que nuestra vida sea más parecida a un equilibrio que a un subi-baja.

Podemos estar tristes, y reírnos a la vez. Esa risa no anula el dolor que tenemos, viene a sumarse al complejo menú de emociones que podemos vivir en un mismo día en distintas situaciones.

En las relaciones laborales muchas veces encontramos el mismo patrón: “Es que mi jefe no sabe nada”, “Este trabajo es una porquería”, “Mi equipo de trabajo es un desastre”, “Vos tenes suerte, te toco un trabajo re copado”, “Lo que pasa es que tu trabajo te demanda creatividad”, “La gente de tu trabajo es toda copada”. Estas y frases parecidas son mencionadas a diario en conversaciones sobre nuestros trabajos, con perspectivas de todo o nada que muchas veces nos dejan ese sabor a poco o incompleto. Esto nos pasa justamente porque la experiencia humana está llena de matices, preguntas, opiniones e incluso silencios que no se explican con la etiqueta de lindo o feo. Nuestros trabajos probablemente tengan cosas positivas y negativas, las personas que trabajan conmigo pueden ser algunas más copadas que otras y los desafíos profesionales muchas veces vienen de la mano de situaciones negativas que uno puede querer resolver o modificar.

Pero el poder para ver todo el abanico de emociones, perspectivas y oportunidades de una situación requiere conversaciones más profundas, con más tiempo y menos distracciones. Las miradas extremistas no sobreviven a una buena conversación con alguien que nos escuche de verdad. La autorreflexión también es una gran herramienta. Puede ayudarnos hacernos estas preguntas: ¿Qué tiene de bueno esta situación? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué oportunidades hay para mí acá? ¿Qué debilidades y fortalezas mías salen a la luz en este momento?

En nuestros vínculos solemos caer en la misma distorsión: parejas que se aman o se odian. Amigas/os que “son lo más o no merecen que les hablemos”. Familias que buscan en el perfeccionismo la confirmación de su amor, o familias que no pueden tolerar un error porque se caen a pedazos. Nuevamente la mirada polar nos limita, nos pone en una caja donde solo se permiten dos variables: todo o nada. Muchos niños, niñas y adolescentes crecen en este tipo de perspectiva sobre la vida, que sumado a la vida “perfecta” que se impone en las redes sociales tiene consecuencias como depresión, ansiedad y sensación de constante malestar.

¿Podemos movernos hacia el equilibrio? Puede ayudar el recordar que la felicidad no es una meta, sino la forma en que transitamos el camino. Las personas tenemos una capacidad ilimitada de crear, imaginar y resolver las situaciones de la vida y relacionarnos con otras personas. El único límite a esa capacidad puede venir de nuestro interior, dejarnos llevar por los extremos y perdernos la diversidad que hay en el medio. Una familia que se ríe y juega, pero un día discuten y encuentran en la risa la forma de resolver ese conflicto. Una pareja que lleva muchos años juntos/as y a través de conversaciones honestas, dejando de lado las etiquetas, pueden reencontrarse y comprenderse. Amigos/as que un día nos decepcionan, pueden abrirnos la puerta a conocernos mejor y tener una amistad más profunda y honesta entre todos, en vez de ser motivo de separación.

Lo que no nos muestran en el cine es el detalle que hace que el héroe tenga fuerza, que un amor sea fuerte o que una aventura valga la pena. La grandeza de esas historias está en los detalles, en ese café de la mañana que preparas con amor, en esa sonrisa que le regalas a tu familia deseándoles un buen día, en esos abrazos que nos damos que duran un rato, en el tiempo que compartimos y en cómo nos cuidamos cuando nos pasa algo. La vida está lejos de ser blanca o negra, todo o nada… está más cerca tener el color que vos quieras darle en cada pequeño gesto o detalle que hace que la vida sea grandiosa y colorida.

(*) Lic. Relaciones del Trabajo RRHH / Fundadora de Humanly Consultoría