Intendente de Santa Fe marchó contra la cuarentena y tiene coronavirus

¡AHÍ LO TENÉS!

“Quiero informarles que ayer martes, a la mañana, tuve un pequeño malestar y al mediodía me hicieron un hisopado y hace minutos me acaban de informar que me dio resultado positivo”, dijo el intendente santafesino en un video que publicó en sus redes sociales. “Quiero pedirles a todos extremar las medidas de precaución, de seguridad, que todos ya conocemos”, pidió Scarpín en el video. Rápidamente, en las redes comenzaron a circular fotos del intendente en la marcha.

El tuitero @ramcarr95 señaló que Scarpín no solo participó de la marcha opositora del lunes sino que se lo pudo observar sin barbijo y muy cerca de distintas personas, incluso de mujeres mayores que integran el grupo de riesgo ante el coronavirus.

El intendente de Avellaneda aseguró que él y su familia están “en buenas condiciones de salud” y que todas las personas que estuvieron con él serán serán contactadas por el sistema sanitario local. “Les pedimos que sigan las instrucciones”, solicitó Scarpín.

Scarpín, afiliado de la Unión Cívica Radical, apoyó en las elecciones a Mauricio Macri y fue la cara visible de las manifestaciones en contra de la intervención estatal en Vicentín. “Por supuesto que nosotros también apoyamos la convocatoria porque además, uno cuando ve a la gente que va adelante nuestro, a los que estamos al frente de un cargo, obviamente algo está pasando. La sociedad se autoconvocó. Que nosotros apoyamos obviamente, apoyamos, estuvimos, hablamos”, afirmó entonces en una entrevista que brindó a Página/12 .