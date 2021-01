El intendente de la pampa profunda que le cantó las 40 al campo

En una entrevista con Karina Micheletto , publicada en Página 12, el intendente se define "ultrakirchnerista" y dice que Cambiemos le dio su certificado de honestidad al armarle causas.



"Da por descontado que soy ultra kirchnerista”, sintetiza su lugar en el mundo Pablo Zurro, el intendente de Pehuajó, apenas comenzada la entrevista telefónica con Página 12, cuando se indaga por su procedencia y por intervenciones que se volvieron virales a nivel nacional. Hace un par de años, por ejemplo, cuando dio por terminada una entrevista mandando al aire a un lugar non sancto a Eduardo Feinmann, tras escuchar que se refería a Cristina Kirchner como “la jefa de la banda”. O más recientemente, cuando grabó un video en el que arengaba contra el reciente lock out de los grandes productores de maíz e instaba a los intendentes “de la Pampa profunda” a “no dejarse correr por dos tapitas de Clarín y una tapita de La Nación”. Es una expresión que le gusta, la repetirá a lo largo de la entrevista. "Los medios hegemónicos hacen su tarea y ayudan a que la gente se desclase, que hable por boca de otros, si no mire lo que pasa acá en el campo", dirá.

Zurro está al frente del partido de Pehuajó desde 2007; fue reelecto tres veces. Se enorgullece de haber "resistido casi en soledad acá en la zona a Macri y a Vidal", para quienes no se ahorra adjetivos. “Pehuajó fue el municipio que menos fondos recibió de la señora gobernadora impresentable Vidal. Me querían hacer callar, empezaron una guerra contra Pehuajó. Ritondo me sacó setenta policías de la comunal. Hay dos intendentes que nunca nos reunimos con Vidal: Mario Secco y yo. No fui partícipe de los que cogobernaron con gente que hoy tendría que estar presa, y estoy orgulloso”, se presenta.

"Acá pusieron un candidato que Vidal bajó en helicóptero, armaron una peña de Boca que venía este otro delincuente, Angelici. Todos me decían: la perdés. Y así y todo sacamos el 58% con el Frente para Todos en Pehuajó", repasa. El recuento final fue en rigor algo menor (57,23% de los votos), pero tan contundente como los resultados anteriores: 49% en 2007, 69 % en 2011.

En sus redes sociales publica intensa actividad en la que se jacta de "estar en todo", desde recuperar una pata con huevos robada del lago del Parque San Martín (por la que pidió especialmente en una conferencia de prensa), hasta los avances de un complejo ambiental que es modélico en la gestión de residuos, y que reemplazó el basural a cielo abierto. Por una denuncia por irregularidades en el programa provincial que lo creó, lo procesó Claudio Bonadio, junto a decenas de intendentes. En su momento también contestó al fallecido juez, fiel a su estilo, con un video en las redes sociales, donde mostró toda la obra.

Ricos y famosos

Zurro dice que desde que está él "Pehuajó ya no es de ricos y famosos, es un Pehuajó para todos y todas". La referencia tiene que ver con la historial local: dentro del partido hay estancias de miles de hectáreas y apellidos ilustres, como los Blaquier, Naón, Reynolds, y otros patricios más recientes como Mariano Grondona.

"Si tengo alguna duda, vuelvo a Néstor: 'un país para todos'. Y mí líder se llama Cristina Fernández de Kirchner", repite Zurro, y se enorgullece de ser socio fundador del Instituto Patria, “uno de los siete que no nos fuimos después de lo de López”. “Ahora saltaron las escuchas, está la causa en Lomas de Zamora. Me espió Alex Campbell, me espió Ritondo, me armó causas Bonadío. Mi certificado de honestidad me lo dio Cambiemos”.

Cuenta que su militancia peronista comenzó en el secundario y luego en La Plata, en la universidad, donde estudiaba abogacía, "pero tuve que dejar de estudiar y rajar porque me buscaban, compartía departamento con el Gaucho Garín" (el recordado militante del peronismo revolucionario y delegado gremial en Propulsora Siderúrgica, hoy desaparecido). Trabajó en las inferiores de un club Pehuajó, fue jefe de servicios en la municipalidad en 2003 hasta el 2005, candidato a concejal en 2005, intendente en 2007.

"Pehuajó tiene 453 mil hectáreas y 3 mil kilómetros de caminos rurales", dice Zurro en el video, y repite en la entrevista. "Mientras todos cerraban, a los grandes productores el Estado les aseguró la conectividad, como corresponde, y ellos pudieron seguir negociando durante toda la pandemia. Me pareció hasta morboso, asqueroso, lo que hicieron con lo del maíz", se enoja.

"Les dolió que les dijera que ponen la banderita argentina en las camionetas 0 kilómetro, y después van a vender soja en negro. Y aparte son obscenos. Porque la medida de Alberto era mínima. Es como si vos tenés 48 tortas, ves que el de al lado no tiene ninguna, y vos pedís una torta más. No tienen límite".

El sector de la Rural cuando chapea dice: nosotros tenemos para dar alimento a 400 millones de personas. ¿Y no le podemos dar a 42? Algo mal hay. La distribución de la riqueza está mal.

Fuente: Página 12.