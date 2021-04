Alberto Fernández con coronavirus: "Me siento bien, no tengo ningún síntoma preocupante"

En su primer aparición pública después de comunicar a través de las redes sociales que se había contagiado de coronavirus, el presidente Alberto Fernández aseguró por AM750 que no tiene "ningún síntoma preocupante, estoy bien". “Me hicieron un test rápido y dio positivo. Hoy por la tarde me darán el resultado del PCR”, confirmó, y confesó que "no tengo la menor idea de cómo me contagié".

Enseguida contó qué fue lo que había sentido. “Tuve 3 líneas de fiebre, un poquito de dolor de cabeza y hoy dormí como un león. Yo tengo un reloj interno por el que siempre me despierto a las 7 de la mañana pero hoy, cuando me despertó, decidí seguir durmiendo", reveló.

El Presidente contó que ayer celebró su cumpleaños 62 con su hijo y con Fabiola Yáñez y que, al retirarse a su habitación, empezó a sentir un ligero dolor de cabeza por lo que su medico le recomendó hacerse un test rápido de coronavirus. El test le dio positivo y ahora está esperando los resultados del PCR.

"No tengo idea de cómo me contagie. Soy alguien que se cuida mucho. Esto debe servir para que todos entendamos el riesgo que corremos", dijo Fernández.

El mandatario había sido vacunado con antelación con las dos dosis de la vacuna Sputnik contra el coronavirus y sostuvo que gracias a eso no tuvo un cuadro grave.