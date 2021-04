Conversaciones poderosas

Por Sabrina Alcaraz / Lic. en Relaciones del Trabajo/ Fundadora de Human Up, consultora especializada en desarrollo organizacional y de personas.

En la película del director Quentin Tarantino, Pulp Fiction, encontramos este diálogo entre ambos protagonistas, mientras están en un bar y con poco tiempo de conocerse uno al otro:

— ¿No odias esto?

— ¿Odiar qué?

— Los silencios incómodos.

— ...

— ¿Por qué parece necesario decir pavadas para estar cómodos?

— No lo sé... Buena pregunta.

— Es cuando sabes que encontraste a alguien especial. Cuando puedes cerrar la boca un minuto y compartir el silencio.

Probablemente Mia Wallace, la protagonista, se refería a lo que estaba sintiendo por Vincent. Pero el diálogo nos deja mucho para pensar en distintos escenarios de la vida donde las palabras y los silencios se unen para comunicarle al mundo lo que pensamos, creemos, soñamos o defendemos.

Las conversaciones son como puentes que nos van uniendo con las otras personas, aun cuando pensemos distinto. De hecho, a través de las palabras, los gestos y los silencios podemos comprender el mundo de ese otro ser con quien compartimos la vida, el trabajo, estudio, deporte o la actividad que sea.



A lo largo de la vida recibimos poca educación en cómo conversar, porque a conversar también se aprende y es un camino que lleva toda la vida. Muchos conflictos se podrían haber evitado si se hubieran tenido profundas y honestas conversaciones. Porque como dice Mia en el diálogo de la película, dialogar es compartir. Conversar es mostrarle a otro/a como veo una situación determinada o cómo me siento frente a lo que estemos pasando en ese momento.

En mi trabajo diario las conversaciones son una inagotable fuente de desarrollo personal y de los equipos con los que colaboro. En cualquier organización las conversaciones nos permiten diferir, acordar, reflexionar y construir nuevas realidades. Hace unas semanas me senté con un colaborador de un cliente, había preparado una conversación en mi mente donde le decía paso a paso lo que venía viendo de su conducta y la intención que yo veía detrás de algunas de ellas. Me escuchó atentamente y cuando terminé me dijo: “Estas equivocada, esa no es mi intención” En ese momento supe que tenía la oportunidad de conocerlo mejor, de tratar de ver la situación con su perspectiva y no desde mis suposiciones. Pero debíamos aprender a conversar, a compartir con honestidad nuestras miradas para hacer un nuevo acuerdo.

¿Cómo podemos entrenar nuestra capacidad de conversar para lograr Conversaciones Poderosas?

Conversar es primero escuchar: En muchas columnas escribí esta idea, en la que creo profundamente, porque todo diálogo empieza por alguien que escucha atentamente a otro/a.

Disponernos a empatizar: Si realmente queremos sacar algo positivo de una conversación es importante a abrirnos para ver las cosas desde otra perspectiva.

No temer a cambiar de opinión: Básicamente vamos a una conversación para reflexionar sobre nuestras ideas o sentimientos, y la consecuencia puede ser que salgamos de esa conversación con otras ideas. Algo muy positivo y que muchas veces se asocia con tener doble cara o ser inseguro/a. Sin embargo la experiencia nos muestra que cambiar de opinión es una posibilidad de crecimiento, que muchas veces comienza en las palabras de alguien que te invita a pensar.

Construir puentes: Cuando estamos en desacuerdo con alguien, o nuestro equipo se ve afectado porque una persona no se compromete como el resto, puede parecer difícil tener una conversación con resultados positivos. No obstante, te invito a pensar en las conversaciones como un puente por el cual las palabras, gestos y silencios le darán sentido a la situación. ¿Qué sentido? El tuyo, tus motivos, tus expectativas o las de la organización. Y por ese mismo puente volverán los motivos y razones de la otra persona. Y en el medio, podrán encontrar un acuerdo, una posibilidad de seguir trabajando, estudiando, creando o viviendo juntos/as.

No temas a conversar, más bien debés temer a las conversaciones que no se tienen. A los silencios que no son cómodos, sino que son la manera de esquivar lo que está pasando. Tanto en el trabajo como en otros ámbitos de la vida, conversar es una manera de compartir, conocernos y hacer acuerdos que nos den el mayor bienestar posible.

Si querés lograr conversaciones poderosas, construye puentes poderosos, a base de palabras, silencios o gestos que cuenten tu historia y den lugar a la historia de los demás.

