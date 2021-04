Democracia virtual: cómo serán las campañas pampeanas en la pandemia

Este año son las elecciones legislativas, y con muchas dudas por la pandemia y la segunda ola, votar se va a votar. No se sabe cuándo ni cómo. Pero se va a votar. El consultor Carlos Fara analiza que el agravamiento de los contagios puede llevar a modificar algo del sistema electoral, al menos coyunturalmente, pero no a interrumpir las elecciones. Ya varios países tuvieron elecciones en pleno Covid-19, la gente asistió masivamente y no se produjeron rebrotes inusitados, como en Perú o Ecuador.