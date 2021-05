¿Un loco suelto? Ziliotto cara a cara con la derecha más dura

Definitivamente, los ojos de Miguel nunca habían representado nada particular para mí, por lo menos hasta ese momento.

Era una hermosa mañana de sol, Pablo salió para su oficina igual que venía haciendo los últimos tres años. Disfrutaba el camino y un clima que no estaba ni tan frío ni tan caluroso. Cuando llegó a su oficina se dirigió a su escritorio y fue saludando a sus compañeros/as.

Las películas siempre me parecieron fascinantes. Reflejan partes de nuestras vidas y muchas veces nos invitan a la reflexión de nuestros comportamientos… como si nos viéramos desde afuera.

La segunda ola de contagios del covid-19 sacude a todos los gobiernos. En La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto tuvo que “parar de pechito” una situación que parece desbordar a otros: más casos positivos que ponen en jaque el sistema de Salud; más medidas para controlar los casos pero que no afecten a la población en sus actividades; y una crisis política derivada de la gestión de la pandemia que provocó el enfrentamiento entre Nación y CABA con discusiones que tuvieron derivaciones en el resto del país.

Te podrá gustar o no la intendenta, lo que no te puede dejar de gustar es la opinión y el voto popular que por mayoría eligió un “cambio”. Un cambio que a menos de dos años de gestión y con pandemia de por medio aún no muestra lo que deseaba el pueblo en general.