Inspiración o imitación.

“Scrolling”, “stalkear”, “hashtag”, “googlear”, “influencer” son algunas de esas palabras que usamos cuando entramos a Instagram, twitter, Facebook, Snapchat, etc. Dentro de ese glosario tan amplio y novedoso están las intenciones y deseos con los que abrimos las puertas de nuestra intimidad, y también entramos a mirar la vida de otras personas. ¿Cuánto sabemos de nuestras verdaderas intenciones? ¿Cuánto pensamos al momento de mirar una cuenta o seguir a una persona? ¿Cuánto de todo esto lo hacemos de manera consciente?

Hay muchísimas historias de influencers y personas que buscan “inspirar” a otras a través de comprar una determinada marca, tener un determinado cuerpo o estilo, sin embargo pocas veces se escribe sobre las historias detrás de quienes siguen a estas personas imitando su ropa, costumbres y armando una vida basada en los parámetros de otra persona. Buscamos inspiración en la forma en que otras personas comen, se visten, trabajan, viajan y viven su vida, con el peligro muchas veces de perder nuestra propia identidad por el afán de imitar la vida aparentemente perfecta de otros/as.

Inspiración viene del acto de respirar, inspirar y expirar, donde en la inspiración ingresa aire, oxígeno que circula por el cuerpo dando vida. El mismo término se usa para describir ese proceso emocional donde sentimos que nos identificamos con una idea o que logramos conectar información en nuestras mentes que terminan en una creación. Esto aplica para todos los ámbitos de nuestra vida y esta inspiración puede venir de distintos lugares. Sin embargo, al igual que al respirar no es lo mismo el aire puro de la naturaleza que en el medio de una ciudad, el lugar, las personas y recursos de donde nutrimos nuestra inspiración no siempre es bueno.

A lo largo de la historia encontramos numerosos casos de inspiración con altísimo impacto en la sociedad. A Edward Jenner se le acredita el haber creado la primera vacuna y haber establecido los fundamentos de la inmunología en 1796. Él contaba cómo escuchar las historias y creencias de los campesinos le permitió desarrollar su teoría. Mozart decía que sus procesos creativos lo llevaban a un lugar luminoso. La historia de Arquímedes y su descubrimiento de la ley base de la náutica, es otro ejemplo. Se encontraba tomando un baño cuando exclamó su famoso ¡EUREKA!, dado que a través de movimientos del agua vio lo que no había visto antes. Se inspiró. Estas historias nos recuerdan que la inspiración puede estar en muchos lugares si estamos abiertos/as a encontrarla.

En un estudio sobre el fenómeno de la inspiración se le pidió a 205 estudiantes que leyeran 195 poemas e indicaran en qué momentos sentían emociones profundas, como estremecimiento, tristeza, empatía. Las personas que hacían el estudio tenían un registro de los momentos en que autores/as de los poemas habían sentido los picos de inspiración al escribir los poemas. Sorprendentemente los momentos en que los/as estudiantes sentían algo coincidían con los momentos de mayor inspiración de los autores/as.

La inspiración es un proceso que permite la conexión de dos mundos: quien inspira y quien se siente inspirado/a. En esa mágica conexión se producen y alimentan procesos como la creatividad, la toma de decisiones y la reflexión. Esto hace prioritario ser conscientes de las personas y los lugares donde buscamos la inspiración.

Es muy fácil caer en la creencia que copiando o imitando cierta forma de vestir tendré la fama de una persona. Como así creer que hay una forma de comer que me dará el cuerpo ideal, o un auto de determinada marca me garantizará una vida de aventuras. Lo que pasa realmente es que en vez de sentirnos más livianos/as y felices, comenzamos a decirnos: NO SOY SUFICIENTE.

Cuando en realidad hemos estado imitando personas y formas de vida, negando nuestra verdadera identidad y sometiendo nuestro ser a lo que se supone que debe ser.

También está el peligro de haber elegido lugares y personas tóxicas donde inspirarnos. Podemos detectar esto si después de mirar sus cuentas o páginas nos sentimos vacíos/as o con sentimientos de poca autoestima, las cuales son claras alarmas de que nos hemos estado maltratando, comparando y criticando. Todo lo opuesto del proceso de inspiración.

Me gustaría cerrar este artículo con un desafío, ojalá aceptes. Cuando entres a internet o uses redes sociales, ponete un recordatorio para cuando termines. En el mismo hacete estas preguntas: ¿Cómo me siento después de haber mirado esta cuenta? ¿Hay algo de lo que vi o leí que me hace quererme menos? ¿Quererme más? ¿Tengo ideas que son positivas para mi vida? ¿Hay algo de lo que se me ocurre después que pone en peligro mi salud física o mental? Las respuestas serán una excelente guía para que te des cuenta en pocos minutos si estás encontrando verdadera inspiración o simplemente ideas para copiar la vida de alguien.

Todas las personas tenemos derecho a una verdadera y sana inspiración, que saque lo mejor de nosotros/as. Pero debemos ser inteligentes al elegir las fuentes de inspiración de manera que sean positivas para nuestro crecimiento. La naturaleza, la historia de personas de nuestra familia, amigos/as y seres que a diario mejoran este mundo en silencio. Muchas veces con pocos seguidores en sus cuentas, pero con una potente e inspiradora voz.

