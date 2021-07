“Murió impune con la sangre de nuestrxs hermanxs en sus manos, hoy más que nunca: No olvidamos No perdonamos No nos reconciliamos! #LaLuchaSigue Abrazo y respeto a quienes siguen sosteniendo la memoria y el reclamo de justicia #20AñosDeImpunidad #Diciembre2001 #Inundaciones2003”, publicó en Twiter Celeste Leprati.

El senador y exgobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, falleció hoy, a los 79 años, en un sanatorio de su provincia luego de un mes y medio de internación a partir de un cuadro de anemia y deshidratación con el que ingresó y que derivó en un paulatino deterioro.

Mientras la muerte parece condecorarlo por sus logros deportivos y sus cargos políticos, desde Rosario la voz del legado de Pocho Leprati se hizo escuchar. Aquí el comunicado que Celeste Leprati compartió con InfoHuella.

Murió impune con la sangre de nuestrxs hermanxs en sus manos, hoy más que nunca: No olvidamos No perdonamos No nos reconciliamos! ⁣

Hoy murió el principal responsable político de la masacre de 2001 en la Provincia de Santa Fe murió sin jamás en 20 años, haber sido llamado por ningún juez ni jueza siquiera a declarar, protegido por la Corte Suprema de la Injusticia santafesina.

Cuando la cana tira el que apunta es el gobierno.: la represión de la policía de la provincia de Santa Fe bajo el gobierno de Carlos Reutemann dejó cientxs de heridxs, cientos de detenidxs y se cobró la vida de nueve personas.⁣ el número más alto de víctimas fatales de la Argentina en aquellos días en relación a la cantidad poblacional.

La Memoria también estalla en aquel 29 de abril del 2003, cuando el río Salado desbordó la inconclusa defensa del oeste y más de un tercio de la ciudad quedó bajo el agua.⁣158 víctimas en el #CrímenHídrico de Santa Fe, Reutemann tampoco debió rendir cuentas por ellxs.

Nuestro trabajo siempre asociado a la Memoria Colectiva, desde lxs familiares del 2001 y la Asamblea del 19 y 20 cada diciembre en tribunales, en la mesa de navidad con las sillas de nuestrxs muertxs vacías y los testimonios del impune diciembre.⁣

Si hoy muere, no zafa, hoy muere pero la justicia que hacemos entre todxs lo condena. Hoy muere pero es un muerto cobarde, un muerto con las manos ensangrentadas ni más ni menos que con sangre del pueblo, un muerto que en vida se rodeó de genocidas para gobernar en plena Democracia!, un muerto que no obstante la criminalidad de sus actos de gobierno muere ocupando una banca en el Senado de la Nación!

Su nombre jamás será recordado por representar al pueblo sino por traicionarlo.⁣

Por Asesino! Inundador! Amigo de genocidas! Privatizador!

Ni olvido, Ni perdón!⁣

Juicio y castigo a todxs lxs responsables de la Masacre de diciembre de 2001 en todo el país!.

Abrazo y respeto a quienes siguen sosteniendo la memoria y el reclamo de justicia!

Yanina García⁣

Marcelo Pacini⁣

Graciela Machado⁣

Rubén Pereyra⁣

Walter Campos⁣

Ricardo Villalba⁣

Juan Delgado ⁣

Graciela Acosta⁣

Claudio Lepratti ⁣

PRESENTES!⁣

