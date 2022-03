Lápices: un oesteño escribiendo en la memoria por un Nunca más

Juan Iaconis Serraino es estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Pampa. Allí incursionó en los talleres de teatro, que son gratuitos. Una historia de instagram por un segundo, dejó de ser una de las tantas que uno consume diariamente en las redes sociales. Era una invitación para sumarse a un musical. “Me inscribí y allí, además de volcar mis datos, debía autoevaluarme en actuación, baile y canto. Quedé”, cuenta en una entrevista con el programa radial PCR, Periodismo Con Retumbe.

EMOCIONES ECONTRADAS

La obra está basada en la noche de los lápices. Mientras la Argentina era azotada por una fuerte crisis económica, un grupo de estudiantes secundarios se embarcarán en la tarea de luchar por una sociedad más justa. El boleto estudiantil fue parte de la militancia de esos años, donde los estudiantes fueron torturados y desaparecidos por la dictadura instaurada el 24 marzo 1976.

Foto: Julián Varela

Pablo Díaz sobrevivió. En la obra, lo representa Juan, quien encuentra similitudes por la juventud y el compromiso social. “Me conecté por cómo era Pablo de joven, en aquellos días previos a la noche de los lápices. Como era de pibe, ya que fue secuestrado cuando tenía 18 años. Yo tengo 19. Y esto me conecta más a su historia. Me quedo con ese Pablo militante – militaba en la Juventud Guevarista-, soñador, era un chico más. Vivía su vida, estaba con sus amigos, sus padres. Era muy familiero, amoroso. Me quedo con ese Pablo Díaz”, expresó.

“En mi forma de ser- continúa - comparto eso con la historia de Pablo. Mis deseos por una sociedad más justa, por la pronta recuperación del río atuel en el oeste pampeano. Y soy como Pablo en esto de defender mis ideales, juntarme con amigos, y hoy poder debatir sin aquellos miedos a ser perseguido, torturado o desaparecido. Cabe aclarar que en democracia está el gatillo fácil por parte de la Policía y también hay desapariciones. Aunque no en el número o sistemáticamente como en dictadura”.

A MI PUEBLO

Juan sostuvo que la obra también está pensada para el aula y que uno de sus deseos es llevarla a Santa Isabel. “La idea es que recorra las escuelas de La Pampa y yo quiero llevarla a mi pueblo. Es para adaptar y la podemos presentar en una plaza, al aire libre”, sostuvo.

LA OBRA

La artista pampeana Paula Grosse presentó Lápices, un musical con memoria como tesis de su graduación de la Licenciatura en Composición Coreográfica de Comedia Musical. Comparte la autoría junto a Sol Cardozo. El musical cuenta con la aceptación de Pablo Díaz, cuando se presentó allá por 2017 en Buenos Aires.

En el centro, Juan Iaconis Serraino. Foto: Julián Varela.

DE QUÉ TRATA

Todo ocurre en La Plata, en 1976. A seis meses del comienzo de la última dictadura militar. En medio de protestas, actos relámpagos, reuniones de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), ollas populares y peñas, Pablo conoce a Claudia. Una historia de amor, sueños y rock en épocas de represión, secuestros y terror. Una dictadura que intentará aniquilar el espíritu revolucionario de los jóvenes. Una generación militante que se aferrará a sus ideales con uñas y dientes.

En la Semana de la Memoria, Verdad y Justicia, e 24 de marzo "Lápices, un musical con memoria" se estrenará en el Medasur, en Santa Rosa. El viernes 25 por la mañana, habrá una función especial gratuita para los colegios, y por la noche otra abierta al público con venta de entradas.

La obra está basada en un suceso real, está adaptada y también cuenta con pasajes de la ficción. “Lápices” alza la voz para gritar Nunca Más. En los artistas pampeanos Juan Gabriel Iaconis Serraino, Martina Diez, Priscilla Aguirre, Santiago Brarda, Ignacio Suárez, Emiliano Fernández, Diego Díaz, Morena Rossi, Germán Zolecio y Perez Peyran están las voces de aquellos jóvenes que jamás serán silenciadas. Es una historia movilizante que reafirma la premisa de que el arte puede cambiar el mundo.

Ficha técnica

Duración: 90 minutos

El elenco

1. Pablo Díaz - Juan Gabriel Iaconis Serraino

2. Claudia Falcone - Martina Diez

3. María Clara Ciocchini - Priscilla Aguirre

4. Horacio Úngaro - Santiago Brarda

5. Daniel Racero - Ignacio Suárez

6. Francisco “Panchito” López Muntaner - Emiliano Fernández

7. Claudio de Acha - Diego Díaz

8. Emilce Moler - Morena Rossi

9. Vides - Germán Zolecio

10. Stella - Julieta Perez Peyran

11. Padre / Militar - Gustavo Javier Galdames

12. Militar - Julián Varela

13. Madre - Mercedes Andreotti

14. Madre - Carolina Aguerrido

15. Ensamble - Francesca Pope

16. Ensamble - Milagros Salomé Ortega

17. Ensamble - Paula Grosse

El equipo

Libro: Sol Cardozo y Paula Grosse

Dirección General: Paula Grosse

Asistencia de dirección y coreografías: Magalí Gigena

Dirección actoral: Carolina Aguerrido

Dirección vocal: Ariel Madrides

Producción General: Lucía Benin