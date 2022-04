Carlos Verna ya no se saca fotos a la pasada con intendentes y referentes, sino que hace cumbres con el gobernador Sergio Ziliotto. Diario Textual lo confirmó de fuentes ultravernistas. Pese a que no hay foto con Sergio Z, no solo salen a la luz datos certeros, sino que además trasciende la letra chica y grande de lo que se habla.

EL PEDIDO

Por estas horas, la rosca es más grande que la de pascua. Todo indica que Verna empezó por lo primero y principal. Dan por hecho que Sergio Ziliotto vaya por la reelección. ¿Pero quién será el nombre de mujer que lo acompañe?

Esta vez, los apellidos serían iguales, pero dos juegos distintos, sobre todo en las últimas elecciones: Fernanda y María Luz "Luchy", ambas de apellido Alonso. Por un lado, desde el vernismo, todo indicaría que podría ser la actual intendenta de General Pico, quien en las elecciones legislativas se mandó al maso. Fernanda Alonso pidió licencia y ni se la vio caminando por la ciudad del norte. Por otro lado, la referente de la Cámpora y mano derecha (se sienta a la izquierda de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado) de CFK, María Luz “Luchy” Alonso. “Luchy” es la secretaria administrativa del Senado y, en las elecciones a senadores, se quedó sin su banca. Por el Frente de Todos, los votos únicamente lograron la asunción de Pablo “Paly” Bensusán.

Dicen que dicen que la política es como un partido de básquet y que, en cuestión de segundos, se puede revertir un pronóstico adverso. Hoy, desde el vernismo, les preocupa que la imagen del gobierno nacional perjudique o deje pegado a Ziliotto. En otras palabras, se quieren asegurar el pago chico y hacer realidad la remontada, y revertir la aplastante elección donde Cambiemos pintó de amarillo el mapa de La Pampa.

UN TAPADO, COMO EN EL FOBAL

En la jerga futbolística- también aplica en política- para cautivar el misterio y encantar a los amantes del suspenso, se suele decir que hay un tapado, en este caso, una tapada. Muchas veces, no existe, ya que el nombre a suele ser vox populi en la danza de tirar precandidatos. Lo cierto es que a Ziliotto lo podría acompañar un cuadro político del kirchnerismo que no tiene el rechazo del vernismo duro.

EL 2023

Parece que está lejos, pero el año eleccionario está cada vez más cerca. Y a falta de respuestas, rondan preguntas en tierra pampeana: ¿Volverá la primavera donde Verna cenaba con “Luchy”, o todo apunta a una película que ya vimos, donde el “Barba” conquistaba votos amarillos dejando de lado al mundo K?