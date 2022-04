Según publicó el portal La Brújula 24, el siniestro tuvo lugar sobre las 8 de la mañana de este lunes a la altura del kilómetro 21 de la ruta 33.

Involucró a dos camiones que chocaron de frente, otros dos que no pudieron evitar embestirlos y una camioneta.

Un camionero dio testimonio del siniestro. “Se ve que el conductor del otro camión se quedó dormido y empezó a chocar al resto. A mí, me agarró en la banquina, gracias a eso creo que me salvé. Me terminó impactando en el medio, a la altura del diferencial. Por suerte no sufrí ningún golpe”, dijo Claudio, uno de los conductores involucrados, aún conmocionado, quien venía desde General Pico a Bahía Blanca.

Fuente: La Brújula - Diario Textual.