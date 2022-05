Según ATE, todo esto se hizo sin tener en cuenta gastos de traslados, sin garantizarles condiciones dignas de vida, sin asignarles lugares dónde vivir, sin tener en cuenta la disponibilidad de poder hacerlo ni mucho menos teniendo en cuenta sus vínculos familiares.

“Dicho acto es una clara violación de los derechos que las asisten, agravado por la vulnerabilidad que les significa no tener estabilidad laboral y temor a perder su trabajo, y por sobre todo, no tener en cuenta que fueran elemento fundamental en el sostenimiento de la atención de ese hospital durante estos años de pandemia donde no contaban con personal médico permanente. No es la primera vez que el mismo tiene actitudes que perjudican a trabajadoras y trabajadores de su misma rama de enfermería”, afirmó en un comunicado enviado a InfoHuella.

“Exhortamos el cese inmediato de su actitud y que no se efectivice ningún traslado no consensuado sin antes tener un estudio socioeconómico que los respalde. Fueron esenciales, no son descartables”, reclamó ATE.