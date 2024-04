Los alumnos y alumnas de la Escuela Hogar 129 de Algarrobo del Águila viven el reclamo por los derechos pampeanos sobre el río Atuel en primera persona. Sufren en carne propia las dificultades que origina en el oeste provincial la actitud del gobierno de Mendoza y tienen conciencia de que el futuro de ellos y de su pueblo depende de que el cauce vuelva a tener agua. El agua que le pertenece.

Con la herida en carne viva, esos chicos y chicas compusieron dos canciones que tienen al río Atuel y al reclamo popular como protagonistas: “Atuel, agua, vida y canto” y “Yo quiero que vuelvas”. Esos dos temas, que emocionan al solo leerlos, son capaces de conmover hasta las lágrimas cuando son interpretados por el coro de la misma Escuela Hogar.

Los diez alumnos y alumnas de Algarrobo del Águila que integran el coro creado por la implementación del programa "Derechos sin fronteras" llegaron a Santa Rosa para interpretar y grabar las canciones en el MEDASUR. Los acompañó la docente Julia Torres, que también participó de un registro fílmico muy especial que integra el Cancionero 2.0 y está disponible en redes sociales:(https://www.youtube.com/channel/UCtdgIv6lMOmqUpiS9hRMDkA).

“Nos pareció oportuno dejar registro de este material, que está compuesto por dos canciones escritas por alumnos y alumnas de la escuela y a las que les puso música la docente Juliana Torres. Se hizo una filmación, interactuando con toda la comunidad educativa de la Escuela Hogar 129.

Estamos muy felices de presentar este trabajo en conjunto con la Secretaría de Recursos Hídricos del Gobierno de La Pampa, la Municipalidad y la Asamblea Pampeana por los ríos, porque permite escuchar a niños y niñas cantando la realidad con la que conviven diariamente, que es la del cauce seco de un río”, dijo Mario Figueroa, director de la Asociación Coral de la Provincia.

Acompañamiento del Gobierno provincial

En ese marco, el secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi, resaltó el acompañamiento del Gobierno provincial para poder realizar este trabajo, que permitirá seguir dándole difusión al histórico reclamo pampeano por el Atuel.

Alejandra Galarza, directora de la Escuela Hogar, contó a la Agencia Provincial de Noticias, que en ese viaje la mayoría de los integrantes del coro llegó a Santa Rosa por primera vez en su vida. “Lo disfrutaron con mucha emoción y les llenó el alma el reconocimiento que tuvieron.

Ariana Amaya Ganga, la alumna que escribió la letra de “Atuel, agua, vida y canto” no se animó a viajar, pero está feliz por la repercusión de su obra y la visibilidad que se le está dando a un reclamo histórico".

Para tomar dimensión de lo que significa esta problemática para el alumnado de la Escuela Hogar de Algarrobo del Águila, vale la pena escuchar a la docente: “Hoy justamente Mendoza largó algo de agua, no la que corresponde, pero al menos la corriente llegó hasta el puente viejo, muy cerca del pueblo. Cuando los chicos y chicas se enteraron, quisieron salir del colegio para ir a ver lo que estaba pasando. Así que fuimos hasta ahí y se sacaron fotos disfrutando del paisaje con agua. Para ellos fue una fiesta”.

La directora resaltó que los docentes se preocupan en concientizar día a día a los alumnos y alumnas sobre la importancia de defender el reclamo pampeano sobre el Atuel. “Ellos entienden que es fundamental para el desarrollo de su pueblo y para la vida de sus familias. Acá solo se pueden criar chivas actualmente, porque no hay pasturas para el ganado bovino debido a la falta de agua”, dice Galarza.

En el Cancionero 2.0 “Seamos el sonido de nuestros ríos”, la Escuela Hogar se destaca con su aporte artístico surgido de la inspiración natural y del corazón de estos jóvenes dispuestos a defender sus derechos.

“La idea de realizar el material audiovisual con imágenes de los alumnos y alumnas en las aulas y en su pueblo surgió luego de presentar las canciones en el acto por el Día de la Reafirmación Pampeana sobre el río Atuel.

La canción de Ariana Amaya Ganga

“Algarrobo tenía un río, pero hoy toda su tierra ha ido quedando desierta entre la arena y la piedra”, dice en el inicio la canción compuesta por la alumna Ariana Ganga. “Familias con alegría, hoy con simple tristeza, ya pocos pueden disfrutar del río y su naturaleza. El río es agua, el agua es vida, La Pampa que sueña tenerte algún día”, expresa en otros de sus versos este tema surgido desde las entrañas de esta chica algarrobense.

“Memorias de tu viejo puente, generaciones pasaron, paisajes de nuestros paisanos, entre algarrobos y cardos; la barda contempla el silencio, trutrukas del viento sonando, tus águilas claman al vuelo Atuel, agua, vida y canto”, termina expresando la canción que nació en la Escuela Hogar 129 y hoy se escucha en toda La Pampa como reclamo unánime de soberanía sobre el río que también le pertenece.

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA: